باشگاه خبرنگاران جوان - «محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی در گفت‌و‌گو با صداوسیما با اشاره به اینکه شصت و نهمین کنفرانس عمومی از فردا در وین برگزار می‌شود، گفت: این نشست یکی از اجلاسیه‌های مهم سالیانه سازمان ملل متحد است که سازمان انرژی اتمی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی سالانه در این اجلاس حضور دارد.

وی گفت: این اجلاس فرصتی برای بیان دیدگاه‌ها به ویژه شرایطی است که برخلاف منشور ملل متحد و مقررات و ضوابط و اساسنامه آژانس برای صنایع هسته‌ای کشور رخ داد.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در این اجلاس همچنین بی‌عملی آژانس و زیاده‌خواهی کشور‌های متخاصم اعلام خواهد شد، گفت: مواردی که موجب شده است ایران یک قطعنامه‌ای را برای طرح در کنفرانس ارائه و رایزنی و پیگیری برای طرح موضوع در دستور کار قرار دهد تا در این نشست با کشور‌ها به اشتراک گذاشته شود.

اسلامی گفت: همچنین معرفی شرایط ایران و نیز ملاقات‌های چندجانبه با کشور‌های مختلف که با ایران همکاری هسته‌ای دارند هم را در دستور کار است. مطمئن هستیم که این حضور و بیان دیدگاه‌ها و معرفی رخدادی که خلاف قوانین و مقررات ایجاد شد در سایه بی‌عملی آژانس این فرصت مغتنم را برای ما به وجود آورده است که روایت‌گری صریح و روشنی را برای جهانیان ارائه دهیم.

منبع: ایرنا