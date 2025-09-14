تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران ایران در دومین دیدارش در رقابت‌های کاپ آسیا مقابل ساموا به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی زیر ۱۶ سال دختران ایران در دومین دیدارش در رقابت‌های کاپ آسیا دیویژن B مالزی به مصاف ساموا رفت و با نتیجه ۷۸ بر ۴۵ موفق به کسب پیروزی شد.

نتایج چهار کوارتر این دیدار:

کوارتر اول: ۲۰ ایران - ۱۱ ساموا
کوارتر دوم: ۲۱ ایران - ۷ ساموا
کوارتر سوم: ۱۷ ایران - ۱۸ ساموا
کواتر چهارم: ۲۰ ایران - ۹ ساموا

سارا مختاری در این دیدار با کسب یازده امتیاز، ۱۰ ریباند، یک پاس گل، سه توپ‌ربایی، سه بلاک و کارایی ۲۰ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد و دبل‌دبل کرد.

دختران ایران در گروه A با تیم‌های ازبکستان، ساموا و هند همگروه‌اند که تاکنون برابر هند شکست خوردند و مقابل ساموا به برتری رسیده‌اند. آنها در سومین و آخرین دیدارشان در دور گروهی این رقابت‌ها از ساعت ۹:۳۰ (به وقت ایران) دوشنبه ۲۴ شهریور به مصاف ازبکستان خواهند رفت.

در گروه B نیز تیم‌های اندونزی، مالزی، هنگ کنگ و تونگا حضور دارند.

ریحانه مقانلو، اسما شادروح، آناهیتا امینی، پریا مهرمند، سارا مختاری، الینا کاظم‌آوینی، هستی خزایی، النا احمدیان، یکتا شبانی، عسل برومند، مبینا بریهی و فاطمه‌زهرا نعمتی بازیکنان تیم ملی زیر ۱۶ سال دختران بسکتبال ایران را شکل می‌دهند.

بلقیس عادلی به عنوان سرپرست، سروه ضرغامیان به عنوان سرمربی، لوسینه ست آقایان به عنوان مربی و آرمن اله‌وردیان به عنوان مشاور فنی تیم ملی، یگانه ضرغامیان به عنوان بدنساز کادر فنی ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند. همچنین فتانه ملک نایب رئیس بانوان فدراسیون، تیم ملی ایران را در این مسابقات همراهی می‌کند.

رقابت‌های کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن B، با حضور ۸ تیم از ۲۲ الی ۲۸ شهریور در شهر سرمبان مالزی برگزار می‌شود. تیم قهرمان این رقابت‌ها، مجوز حضور در رقابت‌های کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن A در سال ۲۰۲۷ را به دست خواهد آورد.

ملی‌پوشان ایران با کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های غرب آسیا در لبنان سهمیه حضور در کاپ آسیا دیویژن B مالزی را کسب کردند.

برچسب ها: تیم ملی بسکتبال دختران ، مسابقات قهرمانی بسکتبال
خبرهای مرتبط
دومین برد دختران بسکتبال ایران در غرب آسیا و صعود به فینال
شکست دختران بسکتبال در دقایق آخر کاپ آسیا
کاظمی: امیدوارم قوانین فیبا مشکل‌ساز نشود؛ تیم ملی متفاوتی را خواهیم دید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ امیرحسین زارع فینالیست شد
بازگشت طارمی به تنظیمات کارخانه؛ مهاجم ایران ستاره تیمش شد
اعلام آوانتاژ اوج قضاوت کوپال ناظمی بود/ برخورد قضایی با مدیرعامل گل گهر باید انجام شود
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ کامران قاسم پور به دیدار رده بندی رفت
نمره عالی سایت یونانی برای مهدی طارمی
برنتفورد ۲ - ۲ چلسی/ پیروزی شیر‌های لندن در دقیقه ۹۴ از دست رفت + فیلم
برنامه روز دوم کشتی قهرمانی جهان/ ۴ آزادکار ایران به میدان می‌آیند
عذرخواهی بازیکن ملی‌پوش استقلال پس از رفتار ناشایست
هاشمیان: هنوز به استاندارد‌ها نرسیده‌ایم/ با جذب بازیکن نمی‌خواهیم مانور تبلیغاتی دهیم
گل محمدی: بازی با پرسپولیس حالت بسکتبالی شده بود
آخرین اخبار
ام‌باپه، توپخانه مادرید‌ام‌باپه، توپخانه مادرید
برتری دختران بسکتبال برابر ساموا در کاپ آسیا
نمره عالی سایت یونانی برای مهدی طارمی
سیفی: باید فکری به حال داوری ساندا در عرصه بین‌المللی شود/ نگران نفرات جوان تیم ملی هستم
اتلتیکو مادرید ۲-۰ ویارئال/ نخستین پیروزی فصل با درخشش ستاره‌های آرژانتینی+ فیلم
برنامه روز دوم کشتی قهرمانی جهان/ ۴ آزادکار ایران به میدان می‌آیند
اعلام آوانتاژ اوج قضاوت کوپال ناظمی بود/ برخورد قضایی با مدیرعامل گل گهر باید انجام شود
والیبالیست‌های ایرانی با قهرمان آفریقا نبرد می کنند
منچسترسیتی - منچستریونایتد/ نبرد سنتی رقبای دیرینه
عدم تمرکز باعث فرصت سوزی مهاجمان پرسپولیس شد/ بازی سپاهان و استقلال در آسیا ساده‌تر از تراکتور است
برنتفورد ۲ - ۲ چلسی/ پیروزی شیر‌های لندن در دقیقه ۹۴ از دست رفت + فیلم
فیورنتینا ۱ - ۳ ناپولی/ شاگردان کونته همچنان بدون لغزش
عذرخواهی بازیکن ملی‌پوش استقلال پس از رفتار ناشایست
عالیشاه: ورزشگاه آزادی بعد از پایان دوران فوتبالم آماده می‌شود
علیپور: خط داده بودند تا روی من فشار وارد کنند
هاشمیان: هنوز به استاندارد‌ها نرسیده‌ایم/ با جذب بازیکن نمی‌خواهیم مانور تبلیغاتی دهیم
گل محمدی: بازی با پرسپولیس حالت بسکتبالی شده بود
وست هم ۰ - ۳ تاتنهام/ پیروزی شیرین اسپرز در دربی لندن
ادامه آتش بازی بایرن مونیخ در بوندس لیگا/ پیروزی خارج از خانه دورتموند
محمدی: هیچ خطری گل محمدی را تهدید نمی‌کند
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ امیرحسین زارع فینالیست شد
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ کامران قاسم پور به دیدار رده بندی رفت
یوونتوس ۴ - ۳ اینتر/ ستاره‌های ترک و برادران تورام، نقش اول دربی بزرگ ایتالیا + فیلم
زارع: طرفداران ما در فوتبال ایران تک هستند!
هاکی روی یخ در چند سال اخیر سیر صعودی داشته است
بازگشت طارمی به تنظیمات کارخانه؛ مهاجم ایران ستاره تیمش شد
صعود محمودنژاد جوان به فینال مسابقات کشتی جهان
تداوم حضور ایران در کمیته رسانه فدراسیون جهانی مینی‌گلف
دعوت از مدیرعامل گل گهر به کمیته انضباطی
شمس آذر ۱ - ۱ پیکان/ زور شاگردان رضایی و دقیقی به هم نرسید + فیلم