باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی زیر ۱۶ سال دختران ایران در دومین دیدارش در رقابتهای کاپ آسیا دیویژن B مالزی به مصاف ساموا رفت و با نتیجه ۷۸ بر ۴۵ موفق به کسب پیروزی شد.
نتایج چهار کوارتر این دیدار:
کوارتر اول: ۲۰ ایران - ۱۱ ساموا
کوارتر دوم: ۲۱ ایران - ۷ ساموا
کوارتر سوم: ۱۷ ایران - ۱۸ ساموا
کواتر چهارم: ۲۰ ایران - ۹ ساموا
سارا مختاری در این دیدار با کسب یازده امتیاز، ۱۰ ریباند، یک پاس گل، سه توپربایی، سه بلاک و کارایی ۲۰ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد و دبلدبل کرد.
دختران ایران در گروه A با تیمهای ازبکستان، ساموا و هند همگروهاند که تاکنون برابر هند شکست خوردند و مقابل ساموا به برتری رسیدهاند. آنها در سومین و آخرین دیدارشان در دور گروهی این رقابتها از ساعت ۹:۳۰ (به وقت ایران) دوشنبه ۲۴ شهریور به مصاف ازبکستان خواهند رفت.
در گروه B نیز تیمهای اندونزی، مالزی، هنگ کنگ و تونگا حضور دارند.
ریحانه مقانلو، اسما شادروح، آناهیتا امینی، پریا مهرمند، سارا مختاری، الینا کاظمآوینی، هستی خزایی، النا احمدیان، یکتا شبانی، عسل برومند، مبینا بریهی و فاطمهزهرا نعمتی بازیکنان تیم ملی زیر ۱۶ سال دختران بسکتبال ایران را شکل میدهند.
بلقیس عادلی به عنوان سرپرست، سروه ضرغامیان به عنوان سرمربی، لوسینه ست آقایان به عنوان مربی و آرمن الهوردیان به عنوان مشاور فنی تیم ملی، یگانه ضرغامیان به عنوان بدنساز کادر فنی ایران را در این رقابتها همراهی میکنند. همچنین فتانه ملک نایب رئیس بانوان فدراسیون، تیم ملی ایران را در این مسابقات همراهی میکند.
رقابتهای کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن B، با حضور ۸ تیم از ۲۲ الی ۲۸ شهریور در شهر سرمبان مالزی برگزار میشود. تیم قهرمان این رقابتها، مجوز حضور در رقابتهای کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن A در سال ۲۰۲۷ را به دست خواهد آورد.
ملیپوشان ایران با کسب عنوان قهرمانی رقابتهای غرب آسیا در لبنان سهمیه حضور در کاپ آسیا دیویژن B مالزی را کسب کردند.