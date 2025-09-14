معاون دادستان مرکز سیستان و بلوچستان در امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با اعلام تخلف در انبارداری غیرمجاز دام و طیور در شهرک صنعتی زاهدان، خواستار تخلیه فوری و برخورد قانونی با متخلفان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ ابوالفضل احمدزاده  پس از بازدید میدانی از شهرک صنعتی زاهدان  تخلف آشکار در نگهداری دام و طیور در انبار‌های مجوزدار این شهرک را تایید کرد و افزود: شهرک صنعتی زاهدان باید تنها محل فعالیت‌های تولیدی و صنعتی باشد و تبدیل آن به محل نگهداری دام و طیور با مجوز غیرمجاز، مغایر قوانین و ضوابط بهداشتی است.

وی افزود: این اقدامات علاوه بر نقض موازین قانونی، سلامت عمومی و بهداشت جامعه را به مخاطره انداخته و پرونده کیفری برای متصدیان این واحد‌ها تشکیل خواهد شد.

معاون دادستان مرکز سیستان و بلوچستان در امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم بر لزوم افزایش نظارت مسوولان شهرک صنعتی تأکید کرد و کفت: متخلفان موظف‌اند در مدت زمان ۱۰ روز نسبت به تخلیه محل اقدام کنند، در غیر این صورت با برخورد قانونی شدید مواجه خواهند شد.

وی بیان کرد: حفاظت از سلامت عمومی، بهداشت و امنیت غذایی مردم سیستان و بلوچستان از اولویت‌های جدی قوه قضاییه و دادستانی مرکز استان است و در این راستا با هرگونه تخلف بدون اغماض برخورد خواهد شد.

منبع دادستانی زاهدان 

