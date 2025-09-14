کیلیان‌ام‌باپه همچنان پای ثابت گلزنی رئال مادرید است که شمار گل‌هایش در این فصل به اندازه تعداد بازی‌های او برای کهکشانی‌هاست.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئال مادرید با درخشش کیلیان امباپه با وجود ۱۰ نفره شدنش در بازی برابر رئال سوسیه‌داد در نیمه نخست توانست به چهارمین بردش در فصل جاری لالیگا دست پیدا کند. کیلیان‌ام‌باپه همچنان به درخششش در ترکیب تیم مادریدی ادامه می‌دهد. او علاوه بر گلزنی، پایه‌گذار گل دوم تیمش در خانه حریف نیز بود.‌ام‌باپه در چهار بازی برگزار شده در فصل جاری لالیگا چهار گل به ثمر رسانده که آخرینش در جریان پیروزی دو بر یک برابر رئال سوسیه‌داد بوده است. این مهاجم ۲۶ساله اکنون در ۳۸ بازی لیگ اسپانیا، ۳۵ گل برای رئال مادرید به ثمر رسانده است.‌ام‌باپه، توپخانه مادرید‌ام‌باپه بعد از بازی چه گفت؟

مهاجم رئال مادرید بعد از دیدار با سوسیداد گفت: انتظار یک بازی دشوار را داشتیم. تهاجمی شروع کردیم و توانستیم موقعیت ایجاد کنیم و گل زدیم. اخراج هویسن کمی اوضاع را تغییر داد و مجبور شدیم خودمان را وفق دهیم، اما به فوتبال تهاجمی‌مان ادامه دادیم و توانستیم اختلاف را دوبرابر کنیم. نیمه دوم سخت بود؛ به خصوص بعد از پنالتی ولی ما متحد شدیم، تمام تلاشمان را به کار گرفتیم و پیروزی را حفظ کردیم.

او در پایان گفت: برای من مهم است که همیشه برای تیم مفید باشم. سعی می‌کنم بهترین عملکردم را برای باشگاه و هواداران ارائه دهم. اکنون به روش معمول خودم گلزنی کردم، اما بدون هم‌تیمی‌هایم نمی‌توانستم بهترین کیفیتم را نشان دهم. در کل در تیم احساس راحتی می‌کنم.‌ام‌باپه، توپخانه مادرید

روز‌های خوش آلونسو در مادرید

ژابی آلونسو اولین مربی رئال مادرید از سال ۲۰۰۹ شد که چهار بازی اولش در لالیگا را با پیروزی پشت سر گذاشت. آخرین بار مانوئل پیگرینی شیلیایی به این مهم دست یافته بود. دیگر مربیان رئال که به این مهم دست یافته‌اند عبارتند از واندرلی لوکزامبورگو (۲۰۰۵)، انریکه فرناندز (۱۹۵۳) و خوزه کویرانته (۱۹۲۹).

برچسب ها: رئال مادرید ، لالیگا
خبرهای مرتبط
بلینگام آماده حضور در ترکیب رئال
واکنش جالب رودیگر به مصدومیت شدیدش!
لالیگای اسپانیا؛
رئال سوسیداد ۱ - ۲ رئال مادرید/ پیروزی ۱۰ نفره شاگردان آلونسو + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ امیرحسین زارع فینالیست شد
بازگشت طارمی به تنظیمات کارخانه؛ مهاجم ایران ستاره تیمش شد
اعلام آوانتاژ اوج قضاوت کوپال ناظمی بود/ برخورد قضایی با مدیرعامل گل گهر باید انجام شود
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ کامران قاسم پور به دیدار رده بندی رفت
نمره عالی سایت یونانی برای مهدی طارمی
برنتفورد ۲ - ۲ چلسی/ پیروزی شیر‌های لندن در دقیقه ۹۴ از دست رفت + فیلم
برنامه روز دوم کشتی قهرمانی جهان/ ۴ آزادکار ایران به میدان می‌آیند
عذرخواهی بازیکن ملی‌پوش استقلال پس از رفتار ناشایست
هاشمیان: هنوز به استاندارد‌ها نرسیده‌ایم/ با جذب بازیکن نمی‌خواهیم مانور تبلیغاتی دهیم
گل محمدی: بازی با پرسپولیس حالت بسکتبالی شده بود
آخرین اخبار
ام‌باپه، توپخانه مادرید‌ام‌باپه، توپخانه مادرید
برتری دختران بسکتبال برابر ساموا در کاپ آسیا
نمره عالی سایت یونانی برای مهدی طارمی
سیفی: باید فکری به حال داوری ساندا در عرصه بین‌المللی شود/ نگران نفرات جوان تیم ملی هستم
اتلتیکو مادرید ۲-۰ ویارئال/ نخستین پیروزی فصل با درخشش ستاره‌های آرژانتینی+ فیلم
برنامه روز دوم کشتی قهرمانی جهان/ ۴ آزادکار ایران به میدان می‌آیند
اعلام آوانتاژ اوج قضاوت کوپال ناظمی بود/ برخورد قضایی با مدیرعامل گل گهر باید انجام شود
والیبالیست‌های ایرانی با قهرمان آفریقا نبرد می کنند
منچسترسیتی - منچستریونایتد/ نبرد سنتی رقبای دیرینه
عدم تمرکز باعث فرصت سوزی مهاجمان پرسپولیس شد/ بازی سپاهان و استقلال در آسیا ساده‌تر از تراکتور است
برنتفورد ۲ - ۲ چلسی/ پیروزی شیر‌های لندن در دقیقه ۹۴ از دست رفت + فیلم
فیورنتینا ۱ - ۳ ناپولی/ شاگردان کونته همچنان بدون لغزش
عذرخواهی بازیکن ملی‌پوش استقلال پس از رفتار ناشایست
عالیشاه: ورزشگاه آزادی بعد از پایان دوران فوتبالم آماده می‌شود
علیپور: خط داده بودند تا روی من فشار وارد کنند
هاشمیان: هنوز به استاندارد‌ها نرسیده‌ایم/ با جذب بازیکن نمی‌خواهیم مانور تبلیغاتی دهیم
گل محمدی: بازی با پرسپولیس حالت بسکتبالی شده بود
وست هم ۰ - ۳ تاتنهام/ پیروزی شیرین اسپرز در دربی لندن
ادامه آتش بازی بایرن مونیخ در بوندس لیگا/ پیروزی خارج از خانه دورتموند
محمدی: هیچ خطری گل محمدی را تهدید نمی‌کند
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ امیرحسین زارع فینالیست شد
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ کامران قاسم پور به دیدار رده بندی رفت
یوونتوس ۴ - ۳ اینتر/ ستاره‌های ترک و برادران تورام، نقش اول دربی بزرگ ایتالیا + فیلم
زارع: طرفداران ما در فوتبال ایران تک هستند!
هاکی روی یخ در چند سال اخیر سیر صعودی داشته است
بازگشت طارمی به تنظیمات کارخانه؛ مهاجم ایران ستاره تیمش شد
صعود محمودنژاد جوان به فینال مسابقات کشتی جهان
تداوم حضور ایران در کمیته رسانه فدراسیون جهانی مینی‌گلف
دعوت از مدیرعامل گل گهر به کمیته انضباطی
شمس آذر ۱ - ۱ پیکان/ زور شاگردان رضایی و دقیقی به هم نرسید + فیلم