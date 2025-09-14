باشگاه خبرنگاران جوان - رئال مادرید با درخشش کیلیان امباپه با وجود ۱۰ نفره شدنش در بازی برابر رئال سوسیهداد در نیمه نخست توانست به چهارمین بردش در فصل جاری لالیگا دست پیدا کند. کیلیانامباپه همچنان به درخششش در ترکیب تیم مادریدی ادامه میدهد. او علاوه بر گلزنی، پایهگذار گل دوم تیمش در خانه حریف نیز بود.امباپه در چهار بازی برگزار شده در فصل جاری لالیگا چهار گل به ثمر رسانده که آخرینش در جریان پیروزی دو بر یک برابر رئال سوسیهداد بوده است. این مهاجم ۲۶ساله اکنون در ۳۸ بازی لیگ اسپانیا، ۳۵ گل برای رئال مادرید به ثمر رسانده است.امباپه، توپخانه مادریدامباپه بعد از بازی چه گفت؟
مهاجم رئال مادرید بعد از دیدار با سوسیداد گفت: انتظار یک بازی دشوار را داشتیم. تهاجمی شروع کردیم و توانستیم موقعیت ایجاد کنیم و گل زدیم. اخراج هویسن کمی اوضاع را تغییر داد و مجبور شدیم خودمان را وفق دهیم، اما به فوتبال تهاجمیمان ادامه دادیم و توانستیم اختلاف را دوبرابر کنیم. نیمه دوم سخت بود؛ به خصوص بعد از پنالتی ولی ما متحد شدیم، تمام تلاشمان را به کار گرفتیم و پیروزی را حفظ کردیم.
او در پایان گفت: برای من مهم است که همیشه برای تیم مفید باشم. سعی میکنم بهترین عملکردم را برای باشگاه و هواداران ارائه دهم. اکنون به روش معمول خودم گلزنی کردم، اما بدون همتیمیهایم نمیتوانستم بهترین کیفیتم را نشان دهم. در کل در تیم احساس راحتی میکنم.امباپه، توپخانه مادرید
روزهای خوش آلونسو در مادرید
ژابی آلونسو اولین مربی رئال مادرید از سال ۲۰۰۹ شد که چهار بازی اولش در لالیگا را با پیروزی پشت سر گذاشت. آخرین بار مانوئل پیگرینی شیلیایی به این مهم دست یافته بود. دیگر مربیان رئال که به این مهم دست یافتهاند عبارتند از واندرلی لوکزامبورگو (۲۰۰۵)، انریکه فرناندز (۱۹۵۳) و خوزه کویرانته (۱۹۲۹).