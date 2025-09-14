دادستان تهران گفت: سرقت مسلحانه با سلاح گرم در ۵ ماهه نخست سال جاری ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت‌های خشن و خاص که با حضور علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، جمعی از معاونین دادستانی تهران، سردار علی ولی پور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، جمعی از رؤسای پلیس آگاهی و قضات نواحی ۱۵ و ۳۴ دادسرای تهران در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.

صالحی با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر تأمین امنیت روانی مردم و جامعه و ضرورت مقابله جدی با مخلین نظم عمومی، اظهار کرد: قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت به ویژه سرقت‌های خشن و خاص به‌صورت مستمر و ماهانه با حضور قضات دادسرا‌های ویژه و فرمانده‌های انتظامی با هدف اصلی، پیشگیری و مقابله با سرقت، در دادسرای تهران تشکیل می‌شود.

کاهش ۶۵ درصدی سرقت‌ها در دوران جنگ تحمیلی اخیر

دادستان تهران افزود: در پنج‌ماهه نخست سال جاری، سرقت از منازل ۲۱ درصد و قاپ‌زنی ۴۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته‌اند. همچنین در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، میزان سرقت‌ها در شهر تهران ۶۵ درصد کاهش یافته است.

دادستان تهران با تأکید بر صدور احکام بازدارنده برای مقابله با سرقت، تصریح کرد: به منظور نظارت و مدیریت از لحظه تشکیل این قبیل پرونده‌ها تا اجرای کامل حکم، روند قضائی با دقت، سرعت و جدیت پیگیری می‌شود. امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضائی است و با مجرمان خشن هیچ‌گونه مماشاتی صورت نمی‌گیرد.

کاهش ۲۳ درصدی کل سرقت‌ها در ۵ ماهه نخست سال

وی ادامه داد: گزارش‌های ارائه شده توسط فرماندهان انتظامی در قرارگاه مذکور، نشان‌دهنده موفقیت‌های قابل توجهی در زمینه پیشگیری و مبارزه با سرقت است. به‌طوری که در ۵ ماهه اول سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سرقت مسلحانه با سلاح گرم در تهران ۶۹ درصد کاهش پیدا کرده است همچنین در این بازه زمانی کل سرقت‌ها نیز ۲۳ درصد کاهش داشته است.

صالحی در ادامه گفت: در قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت، پرونده‌های مهم با حضور مأموران پلیس آگاهی و قضات ویژه مطرح و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود. نظارت مستمر، تسریع توأم با دقت در رسیدگی، پیگیری در مراحل مختلف قضائی از جمله دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در دستور کار قرار دارد تا مراحل قانونی سریع‌تر طی شده و امنیت مردم تأمین شود

وی تأکید کرد: تمام تلاش دستگاه قضائی حفظ امنیت عمومی و افزایش رضایتمندی مردم نسبت به نظام حاکمیت است.

در پایان جلسه، قضات حاضر به ارائه گزارش پرونده‌های مهم خود پرداختند و دادستان تهران دستورات لازم برای تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها را صادر کرد.

منبع: قوه قضاییه

تبادل نظر
