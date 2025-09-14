باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال المپیاکوس در هفته نخست سوپرلیگ یونان شامگاه شنبه ۲۲ شهریور به مصاف پانسرانکویس رفت و موفق شد با برتری پرگل ۵ بر صفر زمین را ترک کند. در این دیدار، مهدی طارمی مهاجم ایرانی و تازهوارد المپیاکوس که از دقیقه ۶۹ وارد میدان شد، با زدن دو گل نقش پررنگی در پیروزی تیمش ایفا کرد و شب خاطرهانگیزی را رقم زد.
طارمی پس از پایان مسابقه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: «این برای من شبی فوقالعاده بود. از همان ابتدای بازی تیم ما نمایش خوبی داشت و این موضوع برایمان قابل پیشبینی بود، زیرا المپیاکوس همواره در همه بازیها قدرتمند ظاهر میشود. شروع لیگ قهرمانان اروپا برای ما اهمیت زیادی دارد و باید حتماً برابر پافوس به پیروزی برسیم. این برد برای ما ضروری بود و خوشحالم که توانستیم امشب آن را کسب کنیم.»
وی درباره سطح رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا افزود: «به اعتقاد من در این مسابقات تیم ضعیفی وجود ندارد. تمام تیمهایی که به لیگ قهرمانان میرسند جزو بهترینها هستند و هر مسابقه دشواریهای خاص خود را دارد. ما نمیتوانیم هیچ دیداری را ساده بدانیم و باید تا پایان بجنگیم. تمام تلاشمان را میکنیم تا هواداران را خوشحال کنیم و باید دید در ادامه چه رخ خواهد داد.»
مهاجم ایرانی المپیاکوس در خصوص حمایت ویژه هواداران این تیم نیز گفت: «تشویقهای آنها برای من تجربهای فوقالعاده بود. وقتی در زمین بازی میکنی و هواداران بارها نامت را صدا میزنند، حس خاصی به وجود میآید. این موضوع را دوست دارم و امیدوارم بتوانم بهترین عملکردم را تا پایان فصل ارائه کنم تا بار دیگر شاهد چنین حمایتهایی باشم.
طارمی در پایان خاطرنشان کرد: همانطور که گفتم، این شب برای من فوقالعاده بود. خوشحالم که توانستم هواداران را شاد کنم و این مسئله برای همه بازیکنان اهمیت زیادی دارد. همیشه نهایت تلاشم را میکنم و برای تیم در زمین میجنگم. گاهی موفق به گلزنی میشوم و گاهی نه، اما تا پایان مسابقه همه توانم را در اختیار تیم میگذارم.