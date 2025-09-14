سرمربی منچستریونایتد هرگونه مقایسه خودش با پپ گواردیولا را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - منچسترسیتی پس از دو شکست متوالی در لیگ برتر انگلیس باید امشب (یکشنبه، ۲۳ شهریور) در خانه به مصاف منچستریونایتد برود. سرمربی یونایتد در نشست خبری پیش از داربی منچستر در پاسخ به این سوال که آیا شباهت‌هایی در مربیگری با پپ گواردیولا دارد، تأکید کرد که هرگونه مقایسه او با پپ مسخره است.

سرمربی منچستریونایتد گفت: شما نمی‌توانید من را با گواردیولا مقایسه کنید. این مرد همیشه برنده است! من نمی‌توانم حتی برای یک دقیقه هم آرام باشم. باید هر روز چیز‌هایی را درباره شغلم ثابت کنم. مقایسه من با گواردیولا مسخره است.

گواردیولا نیز گفت: از وقتی که به منچستر آمدم و سرمربی سیتی شدم، همیشه از آنها قوی‌تر بوده‌ایم. همیشه. ۱۰ سال، ۹ سال. ما همیشه بهتر بوده‌ایم و امتیاز‌های زیادی را کسب کرده‌ایم.

او در ادامه گفت: البته آنها می‌توانند ما را شکست دهند ولی تمام تلاشمان را برای برد خواهیم کرد، چون به امتیاز نیاز داریم. باید روند دو باخت متوالی را بشکنیم و به برتری دست یابیم.

عمر مرموش، مهاجم مصری همشهری‌ها، به دلیل مصدومیت زانو که در اردوی تیم ملی مصر نصیبش شد، چند هفته دور از میادین خواهد بود و داربی حساس منچستر را از دست داده است. همچنین آیت‌نوری و چرکی نیز به دلیل مصدومیت‌های عضلانی غایب‌اند.

بعد از ظهر امروز (یکشنبه) و در ورزشگاه اتحاد، صد و نود و هفتمین شهرآورد منچستر برگزار خواهد شد؛ جایی که منچسترسیتی پذیرای منچستریونایتد است. آنتونی تیلور، داور سرشناس انگلیسی، از ساعت ۱۹ (به وقت تهران) سوت شروع بازی را در ورزشگاه خانگی همشهری‌ها به صدا درخواهد آورد.

شمس آذر ۱ - ۱ پیکان/ زور شاگردان رضایی و دقیقی به هم نرسید + فیلم