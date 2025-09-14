تیم ملی والیبال در قهرمانی جهان ست نخست را به مصر واگذار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خود از قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است از ساعت ۹ صبح امروز (یکشنبه، ۲۳ شهریور) به مصاف مصر رفته است.

این مسابقه تا پایان ست اول با برتری ۲۵ بر مصر دنبال شد. 

ترکیب تیم ایران: مرتضی شریفی، محمد ولی‌زاده، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، عیسی ناصری، پوریا حسین‌خانزاده و محمدرضا حضرت‌پور

سرمربی: روبرتو پیاتزا

ترکیب تیم مصر: عبدالرحمن الحسینی، سیف‌الدین حسن علی، محمد عثمان الحداد، عبدالحرمن السعودی، یاسین عید، احمد شفیق و محمدحسن ردا

سرمربی: مارکو بونیتا

ست اول: ۲۵ بر ۱۷ مصر 

بازی در امتیازات ابتدایی پایاپای پیش رفت، اما مصر ۱۰ بر ۷ جلو افتاد تا پیاتزا وقت استراحت گرفت. اشتباهات فردی بازیکنان ایران در این ست زیاد بود و هماهنگی خوبی نداشتند. پیاتزا دست به چند تعی۱ض زد و علی رمضانی، علی حق‌پرست و بردیا سعادت را هم به زمین آورد، اما مصر همچنان ۲۱ بر ۱۵ جلو بود. در نهایت هم مصر ست را ۲۵ بر ۱۷ پیروز شد. 

این خبر تکمیل می‌شود

