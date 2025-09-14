باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرکل کتابخانه های آذربایجان غربی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: همزمان با مرحله نهایی سومین دوسالانه قصه گویی «نهال امید» و با حضور مسئولین کشوری و استانی، پروژه بازطراحی کتابخانه مرکزی آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری می‌رسد.

خدیجه معصومی افزود: بازطراحی و ایجاد بخش‌ها و فضا‌های جدید در کتابخانه مرکزی آذربایجان‌غربی که با هدف ارائه خدمات نوین و مطابق با نیاز کاربران، استفاده از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات و ایجاد محیطی پویا و پرنشاط انجام می‌شود؛ شامل بازطراحی بخش کودک و فضاسازی ویژه بخش کودک با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال، افتتاح بخش «فضای کار اشتراکی» با اعتبار ده میلیارد ریال، افتتاح «تالار علم و خلاقیت نوجوانان» با هدف ایجاد فضایی مستقل و دلنشین برای مطالعه، آموزش و سرگرمی نوجوانان و تجهیزات مناسب این گروه سنی با اعتبار ده میلیارد ریال می‌شود.

وی ادامه داد: پیشتر و در راستای پروژه بازطراحی این کتابخانه، به‌روز رسانی و بهسازی سالن آمفی تئاتر، به‌روز‌رسانی تجهیزات سالن‌های مطالعه عمومی، کمد اعضاء، بازطراحی بخش نشریات و بخش ثبت نام، ایجاد اتاقک‌های مطالعه اختصاصی و سالن‌های مطالعه ویژه پژوهشگران نیز در کتابخانه مرکزی آذربایجان غربی انجام شده است.