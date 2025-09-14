به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز، یکشنبه ۲۳ شهریور در هویزه روی عدد ۵۰۰، هندیجان ۴۶۷ و دشت آزادگان ۳۴۲ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قهوهای و خطرناک است.
در این مدت رامهرمز با عدد ۲۱۰ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و شهرهای هفتکل با عدد ۱۶۷، بهبهان ۱۶۳ و دزفول ۱۵۸ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروههای سنی قرار گرفتند.
براساس دادههای این سامانه، ماهشهر ۱۴۷، شوش ۱۴۶، اهواز ۱۴۴، باغملک ۱۳۷، آغاجاری ۱۳۲، ملاثانی ۱۲۸، اندیمشک ۱۲۲ و آبادان ۱۰۸ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفتند.
گفتنی است؛ اندیکا، ایذه، خرمشهر، دهدز، شادگان، گتوند و لالی شهرهای با وضعیت قابل قبول استان خوزستان هستند.
منبع صدا و سیما