باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - شیرودی، مجری طرح احداث نیروگاههای سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی، از برنامهریزی برای تنوع بخشی به سبد انرژی کشور و اقداماتی در حوزه باد خبر داد و گفت: انشاءالله ظرف دو تا سه ماه آینده، مناقصهای در حوزه انرژی بادی برگزار خواهیم کرد.
وی افزود: هدف ما این است که از حداکثر ظرفیت سرمایهگذارانی که اعلام آمادگی کردهاند، برای احداث نیروگاههای بادی استفاده کنیم. با توجه به اینکه ساختگاههای خاصی برای این منظور لازم است، مناطقی که دارای پتانسیل مناسب از لحاظ وزش باد هستند، مانند استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و گیلان، به عنوان گزینههای مناسب شناسایی شدهاند.
شیرودی ادامه داد: بر اساس میزان وزش باد در این مناطق، کلاس و نوع توربینهای بادی متفاوت خواهد بود. امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد تنوع بخشی به سبد انرژی کشور باشیم.
او همچنین به ظرفیت فعلی نیروگاههای بادی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، ظرفیت بادی کشور حدود ۳۷۱ مگاوات است و بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، امیدواریم این عدد را ظرف یکی الی دو سال آینده به بیش از ۱۰۰۰ مگاوات افزایش دهیم.