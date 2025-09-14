باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در سه هفته ابتدایی لیگ برتر، چهار گل دریافت کرده است؛ آماری که برای یک تیم مدعی قهرمانی نگرانکننده به نظر میرسد. آنتونیو آدان، دروازهبان اسپانیایی و باتجربه آبیها که سابقه بازی در لالیگا را در کارنامه دارد، تنها در دیدار نخست مقابل تراکتور موفق به ثبت کلینشیت شد و در دو بازی بعدی نتوانست مانع از گلزنی حریفان شود.
ضعف خط دفاعی استقلال در این سه دیدار کاملاً مشهود بوده و فشار زیادی روی آدان وارد کرده است. با این حال، این گلر باتجربه با واکنشهای سریع و مهارهای حساس در دیدارهای مقابل ذوبآهن و استقلال خوزستان، مانع دریافت گلهای بیشتر شد.
در دیدار با ذوبآهن، آدان دو بار در برابر شوتهای سنگین از پشت محوطه جریمه تسلیم شد و گلهای اول و سوم حریف از همین ناحیه به ثمر رسید. در مسابقه مقابل استقلال خوزستان نیز با وجود مهار شوت تماشایی حمید بوحمدان، غفلت مدافعان در ریباند باعث شد محمد شریفی گلزنی کند؛ موضوعی که ضعف ساختاری تیم در پوشش توپهای برگشتی را آشکار کرد.
کارشناسان معتقدند یکی از نقاط ضعف آدان، شوتهای از راه دور است؛ عاملی که با توجه به علاقه مهاجمان ایرانی به ضربات پرقدرت از پشت محوطه جریمه، میتواند برای استقلال خطرناک باشد. «جورجیوس اسکیاتیتیس»، مربی دروازهبانان یونانی استقلال، مسئولیت سنگینی دارد تا با تمرینات تخصصی و اصلاح فنی، این ضعف را کاهش دهد.
با این حال، تحلیلگران تأکید دارند مشکل تنها به آدان محدود نمیشود و ساختار دفاعی استقلال نیازمند بازسازی جدی است. اشتباهات فردی مدافعان، عدم تمرکز کافی و فاصله زیاد بین خطوط از عواملی بودهاند که بارها آدان را در موقعیتهای دشوار قرار داده است. اگر ریکاردو ساپینتو و کادر فنی نتوانند این نواقص را به سرعت برطرف کنند، ضعف دفاعی میتواند در مسابقات حساس، به ویژه لیگ قهرمانان آسیا، آسیب جدی به تیم وارد کند.