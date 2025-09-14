باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 فعالیت‌های یک کارآفرین نمونه که باعث موفقیتش شد + فیلم

مهمان کارآفرین یک برنامه تلویزیونی در مورد موفقیت در کارآفرینی توضیحاتی ارائه کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - فضل‌الله جواهری، کارآفرین با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص  موفقیت در کارآفرینی نکاتی را بیان کرد.

 

 
مطالب مرتبط
 فعالیت‌های یک کارآفرین نمونه که باعث موفقیتش شد + فیلم
young journalists club

کارآفرین موفق چه مهارت‌هایی لازم دارد؟

 فعالیت‌های یک کارآفرین نمونه که باعث موفقیتش شد + فیلم
young journalists club

اجرای ۸۰ برنامه هفته تعاون در گلستان

20 جمله‌ای که هرگز از افراد موفق نمی‌شنوید

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بیمارستانی که ساختش ۱۳ سال طول کشید + فیلم
۱۲۴۱

بیمارستانی که ساختش ۱۳ سال طول کشید + فیلم

۲۳ . شهريور . ۱۴۰۴
دستگیری اشرار قمه‌کش در خواب + فیلم
۱۱۱۵

دستگیری اشرار قمه‌کش در خواب + فیلم

۲۳ . شهريور . ۱۴۰۴
ادامه تجاوز‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه + فیلم
۷۲۸

ادامه تجاوز‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه + فیلم

۲۳ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اینجاست که کارمند زیادیش خوب نیست. طرح رئیس جمهور برای کار ساعت کارکنان خیلی خوبه، هر چه نباشند بهتر است.
۰
۰
پاسخ دادن