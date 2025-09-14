باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد _ مدیرکل فناوری اطلاعات استان آذربایجان‌غربی در نشست بررسی وضعیت اینترنت و خدمات مخابراتی شهرستان سلماس که با حضور مدیر مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی، نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی و فرماندار این شهرستان برگزار شد گفت: امسال، ۸ روستا در بخش کوهسار به اینترنت دسترسی پیدا کردند و این روند ادامه خواهد داشت.

قاسم جلیلی نژاد با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی‌های دولت، خانوار‌های بالای ۲۰ نفر در هر روستا باید به اینترنت دسترسی پیدا کنند افزود: ۱۵ روستای دیگر شهرستان سلماس تا پایان سال جاری به اینترنت متصل خواهند شد.

وی افزود: در حوزه فیبر نوری نیز در شهرستان سلماس اقدامات خوبی انجام شده است. شبکه فیبر نوری برای مخابرات و صبانت در دسترس مردم قرار گرفته و این پروژه‌ها در حال گسترش هستند.

بهمن اسمعیل زاده مدیر مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی، هم از پیگیری جدی برای رفع مسائل اینترنتی خبر داد و گفت: تمام تلاش خود را خواهیم کرد که مشکلات اینترنت همراه و سایر مشکلات ارتباطی در شهرستان سلماس برطرف شود. ما متعهد به ارتقاء کیفیت خدمات و تسریع در ارائه خدمات اینترنتی به مردم هستیم.

رضازاده نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست بر پیگیری وضعیت روستا‌های فاقد اینترنت و لزوم ارتقاء اینترنت پرسرعت در سطح شهر سلماس تأکید کرد و گفت: دسترسی به اینترنت یکی از نیاز‌های اساسی مردم است.و از مسئولان می‌خواهیم که در این زمینه سرعت عمل بیشتری داشته باشند و قول‌هایی که به مردم داده‌ایم باید به‌طور کامل عملی شود.

فرماندار شهرستان سلماس نیز گفت: نبود اینترنت در روستا‌ها مشکلات زیادی برای اهالی به‌ویژه در زمینه آموزش و کسب‌وکار ایجاد کرده است. همچنین در برخی نقاط شهری کیفیت اینترنت مناسب نیست. باید این مشکلات در سریع‌ترین زمان ممکن حل شود و وعده‌هایی که به مردم داده‌ایم باید تحقق یابد.