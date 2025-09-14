توزیع پایدار آب برای ۵۵۰ خانوار روستایی ایرانشهر

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ایرانشهر از اصلاح بخشی از شبکه توزیع آب روستای "علی‌آباد" با جمعیت ۵۵۰ خانوار خبر داد و گفت: دسترسی مردم به آب که پیش از این تنها روزی ۴ تا ۶ ساعت بود، به صورت ۲۴ ساعته و پایدار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ حسین دکالی گفت:  در چارچوب «عدالت محوری» و «توسعه پایدار روستایی» عملیات اصلاح شبکه آب به طول ۱۶۰۰ متر در روستای علی‌آباد به پایان رسید. همچنین پیش از این، در راستای تأمین پایدار آب یک حلقه چاه جدید با دبی ۳۰ لیتر بر ثانیه راه‌اندازی شده است.

دکالی با بیان این‌که توسعه متوازن و ارتقای زیرساخت‌های روستایی از اولویت‌های راهبردی شرکت آب و فاضلاب است، افزود: شبکه قدیمی این روستا به دلیل استهلاک بالا، همواره با مشکلاتی از قبیل هدررفت آب و افت فشار و قطعی آب مواجه بود که تنش آبی مضاعفی را برای مردم ایجاد می‌کرد. با اجرای این پروژه شاهد ایجاد بستری پایدار برای انتقال مطمئن آب خواهیم بود.

وی افزود: برای به ثمر نشستن این پروژه اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت صرف شده و زیرساخت توزیع آب برای ۵۵۰ خانوار از مردم روستای علی‌آباد سرزه نوسازی شد.

 وی در پایان با تأکید بر لزوم مدیریت و مشارکت همگانی در مصرف بهینه آب، یادآور شد: اگرچه امروز پروژه‌های زیرساختی با قوت ادامه دارد، اما با توجه به شرایط اقلیمی و کمبود منابع آبی، استمرار تأمین و توزیع این نعمت الهی مستلزم مشارکت و همکاری همه مشترکان در راستای صرفه‌جویی و مدیریت بهینه مصرف است.

 روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

 

