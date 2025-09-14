تیم ملی والیبال آرژانتین توانست ۳-۲ مقابل فنلاند پیروز شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - تیم ملی والیبال آرژانتین گام اول قهرمانی جهان ۲۰۲۵ را خیلی سخت برداشت اما در نهایت مقابل فنلاند به پیروزی رسید. این تیم در اولین بازی روز سوم رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ و از گروه سوم مسابقات، توانست 3-2 مقابل فنلاند پیروز شود.

نماینده آمریکای جنوبی در دو ست ابتدایی با نتایج ۱۹-۲۵ و ۱۸-۲۵ شکست خورد و در آستانه یک غافلگیری قرار داشت اما در نهایت با کامبک و پیروزی در ست بعدی با نتایج ۲۵-۲۲، ۲۵-۲۲ و ۱۵-۱۱ نتیجه را برای خود کرد.