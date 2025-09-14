باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، کمتر از یک هفته پس از حمله اسرائیل به رهبران حماس در داخل دوحه، پایتخت قطر (متحد آمریکا)، برای یک دیدار رسمی به اسرائیل سفر کرده است.

به گفته دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، او و روبیو امروز از دیوار غربی در اورشلیم بازدید خواهند کرد.

روبیو در واشنگتن و در آستانه پرواز خود به خبرنگاران گفت که ایالات متحده از حمله اسرائیل به رهبران حماس در قطر «خوشحال» نیست، اما این حمله وضعیت متحد بودن واشنگتن با اسرائیل را تغییر نخواهد داد.

روبیو افزود: «این ماهیت رابطه ما با اسرائیلی‌ها را تغییر نخواهد داد، ما باید در مورد آن صحبت کنیم - عمدتاً درباره اینکه چه تأثیری بر تلاش‌های آتش‌بس دارد.»

او مدعی شد: «رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد این کار تمام شود. و به این معنی که ۴۸ اسیر به طور همزمان آزاد شوند. حماس دیگر تهدیدی نیست، بنابراین می‌توانیم به مرحله بعدی برویم، یعنی اینکه چگونه غزه را بازسازی کنیم.»

منبع: تایمز اسرائیل