وزیر آموزش و پرورش گفت: ثبت‌نام اتباع خارجی طبق ضوابط وزارت کشور انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علیرضا کاظمی در جمع خبرنگاران با بیان این که با ابتکار انجمن اولیا مربیان وزارت آموزش و پرورش، مدرسه اولیا طراحی و امروز خوشحالیم که ۳۲ مدرسه با کمک اولیا و مربیان در سطح استان‌ها ساخته می‌شود گفت: ۱۷۷ کلاس درس با اعتباری حدود نیم همت و ۵۰۰ میلیارد تومان مشارکت اولیا ساخته می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در کنار ساخت مدرسه و رفع بی‌عدالتی ها و توسعه عدالت آموزشی، باورها را هم در جامعه تغییر می دهد افزود: مهم‌تر از ساخت مدرسه، اساسی‌ترین مشکل نگاه است یعنی اگر رویکرد و باورها و نگاه‌ها را در جامعه تغییر دهیم چیزی که می‌تواند جامعه را بسازد و به یک جامعه سعادتمند، آرام و با رفاه تبدیل کند طبیعتاً باورهای آحاد جامعه است که از آموزش و نظام یاددهی و یادگیری عبور می‌کند. خوشبختانه امروز تمام بنگاه‌های اقتصادی و تمام دستگاه‌های اجرایی به این موضوع دقت دارند و یک انقلاب بزرگ در حوزه محرومیت زدایی از فضا و تجهیزات داره شکل می‌گیرد.

کاظمی یکی از جلوه‌های مشارکت خیرین را در خود خیرین می‌توان دید ادامه داد: خیرین نماد مشارکت و کمک به نظام تعلیم و تربیت بودند، خیرین در سال گذشته نزدیک ۲۰ همت کمک کردند و امسال هم تا الان بیش از ۱۰ همت کمک کردند و پیش بینی می‌شود امسال رکورد زده خواهد شد و احتمالاً تا ۲۵ همت به این موضوع کمک کنند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ۷۷۰۰ فضا در کل کشور الان در حال ساخته و این در تاریخ آموزش بی سابقه بوده، ۲۴۰۰ مورد بهره‌برداری می‌شود و انجمن اولیا و مربیان هم ۳۲ مدرسه در قالب ۱۷۷ کلاس درس می‌سازد و امروز در یک کار مشترک، در سطح کشور، آیین خشت‌گذاری به صورت نمادین اجرا شد.

کاظمی با بیان اینکه اولیا بیشترین ارتباط و درگیری را با فضای مدرسه دارند پس بیشترین کمک را به ارتقای نظام تعلیم و تربیت خواهند داشت افزود: مشارکت اولیا همه جانبه است، دوست داریم مشارکت اولیا بیشتر در حوزه‌های تربیتی رقم بخورد. در تعامل و رفت و آمد بین معلمان و اولیا و مدیران مدارس، شرایط تحصیلی، شرایط تربیتی می‌تواند سطح تحصیلی و تربیتی دانش‌آموزان را ارتقا دهد که بسیار مهم است و مهم‌ترین بخش مشارکت اولیاست.

او با بیان اینکه دوست داریم خانواده‌ها به ارتقای تعلیم و تربیت مانند خیرین کشور کمک کنند و به این سمت برویم که بهترین استانداردهای تجهیزاتی را برای دانش آموزان در کلاس‌های درس مهیا کنیم ادامه داد: به دلیل اینکه در این حوزه عقب افتادگی‌های زیادی داریم این امر میسر نمی‌شود و نمی‌توانیم به این موضوع دسترسی پیدا کنیم مگر با مشارکت همه جانبه آحاد مردم به ویژه اولیا، زیرا بالاترین سرمایه‌گذاری برای کشور و برای خانواده سرمایه گذاری در حوزه تحصیل و آینده فرزندان است.

کاظمی گفت: استان‌ها ۱۰۰ درصد آمادگی کامل دارند و مهر آرام و بی دغدغه‌ای را پشت سر می‌گذرانیم. روز در میان با ادارات کل در ارتباط هستیم و ادارات کل هم مرتب با رؤسای آموزش و پرورش و رؤسای آموزش و پرورش نیز با مدیران مدارس شرایط را روزانه چک و کنترل می‌کنند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: موضوع توزیع کتاب‌های درسی، موضوع ثبت نام‌ها، بهسازی فضاها، سرویس‌های مدارس در دستور کار است و روزانه دنبال می‌کنیم. شرایط خیلی خوب است و هیچ نگرانی در حوزه تامین معلم وجود ندارد و انشالله با مشارکت و کمک معلمان و پیشکسوتان نظام تعلیم و تربیت کمبودهایی را که داریم امیدواریم رفع شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: زنگ آغاز سال تحصیلی ۸ صبح روز سه شنبه اول مهر با حضور رئیس جمهور و تمام وزرا در سطح مدارس زده می‌شود و بهترین رویدادی است که در فضای عمومی جامعه تحول ایجاد می‌کند.

کاظمی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ثبت نام اتباع در چارچوب ضوابط و مقرراتی که سازمان مهاجرین و وزارت کشور معین کرده، انجام می شود، هیچ مشکلی وجود ندارد و آنهایی که مدارک ندارند وزارت کشور تعیین تکلیف می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در پایه اول ابتدایی نزدیک به ۹۹ درصد ثبت نام کردیم و در بقیه پایه‌ها نیز تقریباً ثبت نام ها در حال تکمیل است. مشکل فقط در کسانی بوده که احتمالاً تجدیدی دارند و نتوانستند در خرداد قبول شوند که تمهید مقدمات آن در حال انجام است.

کاظمی در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران جوان درباره زنگ شکوفه‌ها اظهار کرد: ۳۱ شهریور زنگ شکوفه‌ها برای کلاس اولی‌ها و زنگ مهر اول مهر در سراسر کشور زده می‌شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
دل سوزی. بی خود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
۹۹ درصد ملت ایران میگن نه
ثبت نام نکنید.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
همه افاغنه را اخراج کنید ما مسئول آنها نییتیم
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
چرا اتباع را مجانی ثبت نام می کنید ؟؟ حداقل آنها را در مدارس آزاد و غیر انتفاعی مشغول کنید که هم در آمد برای مدارس داشته باشد و هم بار آن از روی دوش دولت برداشته شود و هم اتباع محترمانه درس بخوانند
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
مطالبه مردم خروج اتباع افغانی از ایران هستند
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
تاریخ درباره شماقضاوت می کندکه چگونه میلیون ها افغانی درکشورپذیرش کردید آن هم در شرایط اقتصادی فعلی وتحریم ها
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
ایرانی
۱۹:۳۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اخراج افقانی مطالبه ملی
۱
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمدی
احمدی
۱۵:۴۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
نخبگان و دانشمندان خودتون دارن کشور رو ترک میکنن و بجاش چند ملیون افغانی وارد میشن. اتباع هم به محض رسیدن به ثروت کشور رو ترک میکنن و به جاش سری جدید اتباع وارد میشن...خط تولید نابودی منابع کشور راه اندازی کردید؟؟
۳
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
ماست میریزی تو دریا که دوغ درست کنی؟ این چرخه حماقت کی میخاد متوقف بشه؟
۲
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
آقای کاظمی چرا شما مسئولان کشور مسائل را آن گونه که خود دوست دارید بیان می کنید و به خورد افکار عمومی جامعه می دهید ؟ بی عدالتی در نظام آموزشی کشور موج می زند. چرا دانش آموزی با معدل ۱۹/۳۰ در رشته مورد علاقه اش در مدرسه نمونه دولتی یا تیزهوشان نمی تواند درس بخواند اما دانش آموز دیگری به خاطر بند پ داشتن به راحتی و با هر معدلی می تواند از بهترین امکانات آموزشی استفاده کند ؟
برای نتایج آزمون ورودی مدارس اعتراض هم زدیم جوابی نیامد ؟
حال افغان ها باید از امکانات آموزشی ایران استفاده کنند بعد هم وقتی به جایی رسیدند خیانت کنند .
۳
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اتباع فقط تا پایان ابتدایی حق دارن مجانی درس بخونن
۲۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اصلا حق ندارند ثبت نام کنند.
Iran (Islamic Republic of)
فریبا
فریبا
۱۱:۰۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
حق ندارید اتباع را ثبت نام کنید بودجه کشور برای سواد دادن به اتباع نمک نشناس بیگانه نیست
۶
۳۳
پاسخ دادن
