باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - علیرضا کاظمی در جمع خبرنگاران با بیان این که با ابتکار انجمن اولیا مربیان وزارت آموزش و پرورش، مدرسه اولیا طراحی و امروز خوشحالیم که ۳۲ مدرسه با کمک اولیا و مربیان در سطح استانها ساخته میشود گفت: ۱۷۷ کلاس درس با اعتباری حدود نیم همت و ۵۰۰ میلیارد تومان مشارکت اولیا ساخته میشود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در کنار ساخت مدرسه و رفع بیعدالتی ها و توسعه عدالت آموزشی، باورها را هم در جامعه تغییر می دهد افزود: مهمتر از ساخت مدرسه، اساسیترین مشکل نگاه است یعنی اگر رویکرد و باورها و نگاهها را در جامعه تغییر دهیم چیزی که میتواند جامعه را بسازد و به یک جامعه سعادتمند، آرام و با رفاه تبدیل کند طبیعتاً باورهای آحاد جامعه است که از آموزش و نظام یاددهی و یادگیری عبور میکند. خوشبختانه امروز تمام بنگاههای اقتصادی و تمام دستگاههای اجرایی به این موضوع دقت دارند و یک انقلاب بزرگ در حوزه محرومیت زدایی از فضا و تجهیزات داره شکل میگیرد.
کاظمی یکی از جلوههای مشارکت خیرین را در خود خیرین میتوان دید ادامه داد: خیرین نماد مشارکت و کمک به نظام تعلیم و تربیت بودند، خیرین در سال گذشته نزدیک ۲۰ همت کمک کردند و امسال هم تا الان بیش از ۱۰ همت کمک کردند و پیش بینی میشود امسال رکورد زده خواهد شد و احتمالاً تا ۲۵ همت به این موضوع کمک کنند.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ۷۷۰۰ فضا در کل کشور الان در حال ساخته و این در تاریخ آموزش بی سابقه بوده، ۲۴۰۰ مورد بهرهبرداری میشود و انجمن اولیا و مربیان هم ۳۲ مدرسه در قالب ۱۷۷ کلاس درس میسازد و امروز در یک کار مشترک، در سطح کشور، آیین خشتگذاری به صورت نمادین اجرا شد.
کاظمی با بیان اینکه اولیا بیشترین ارتباط و درگیری را با فضای مدرسه دارند پس بیشترین کمک را به ارتقای نظام تعلیم و تربیت خواهند داشت افزود: مشارکت اولیا همه جانبه است، دوست داریم مشارکت اولیا بیشتر در حوزههای تربیتی رقم بخورد. در تعامل و رفت و آمد بین معلمان و اولیا و مدیران مدارس، شرایط تحصیلی، شرایط تربیتی میتواند سطح تحصیلی و تربیتی دانشآموزان را ارتقا دهد که بسیار مهم است و مهمترین بخش مشارکت اولیاست.
او با بیان اینکه دوست داریم خانوادهها به ارتقای تعلیم و تربیت مانند خیرین کشور کمک کنند و به این سمت برویم که بهترین استانداردهای تجهیزاتی را برای دانش آموزان در کلاسهای درس مهیا کنیم ادامه داد: به دلیل اینکه در این حوزه عقب افتادگیهای زیادی داریم این امر میسر نمیشود و نمیتوانیم به این موضوع دسترسی پیدا کنیم مگر با مشارکت همه جانبه آحاد مردم به ویژه اولیا، زیرا بالاترین سرمایهگذاری برای کشور و برای خانواده سرمایه گذاری در حوزه تحصیل و آینده فرزندان است.
کاظمی گفت: استانها ۱۰۰ درصد آمادگی کامل دارند و مهر آرام و بی دغدغهای را پشت سر میگذرانیم. روز در میان با ادارات کل در ارتباط هستیم و ادارات کل هم مرتب با رؤسای آموزش و پرورش و رؤسای آموزش و پرورش نیز با مدیران مدارس شرایط را روزانه چک و کنترل میکنند.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: موضوع توزیع کتابهای درسی، موضوع ثبت نامها، بهسازی فضاها، سرویسهای مدارس در دستور کار است و روزانه دنبال میکنیم. شرایط خیلی خوب است و هیچ نگرانی در حوزه تامین معلم وجود ندارد و انشالله با مشارکت و کمک معلمان و پیشکسوتان نظام تعلیم و تربیت کمبودهایی را که داریم امیدواریم رفع شود.
وزیر آموزش و پرورش گفت: زنگ آغاز سال تحصیلی ۸ صبح روز سه شنبه اول مهر با حضور رئیس جمهور و تمام وزرا در سطح مدارس زده میشود و بهترین رویدادی است که در فضای عمومی جامعه تحول ایجاد میکند.
کاظمی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ثبت نام اتباع در چارچوب ضوابط و مقرراتی که سازمان مهاجرین و وزارت کشور معین کرده، انجام می شود، هیچ مشکلی وجود ندارد و آنهایی که مدارک ندارند وزارت کشور تعیین تکلیف میکند.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در پایه اول ابتدایی نزدیک به ۹۹ درصد ثبت نام کردیم و در بقیه پایهها نیز تقریباً ثبت نام ها در حال تکمیل است. مشکل فقط در کسانی بوده که احتمالاً تجدیدی دارند و نتوانستند در خرداد قبول شوند که تمهید مقدمات آن در حال انجام است.
کاظمی در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران جوان درباره زنگ شکوفهها اظهار کرد: ۳۱ شهریور زنگ شکوفهها برای کلاس اولیها و زنگ مهر اول مهر در سراسر کشور زده میشود.