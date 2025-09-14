شهروندخبرنگار ما در آستانه آغاز سال جدید با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به فراهم کردن امکانات رفاهی اقدامات لازم را انجام دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - چند روزی بیشتر به آغاز سال تحصیلی جدید باقی نمانده و دانش آموزان و دانشجویان روانه کلاس های درس خود می شوند. به همین منظور فراهم ساختن امکانات رفاهی برای سهولت تردد آنها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

در همین راستا شهروندخبرنگار ما از شهرستان فردیس استان البرز با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به بالا رفتن انکانات لازم را فراهم آوردند.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام صبحتون بخیر شادی آرزوی سلامتی برای همه عزیزان و مسئولان خدمتگزار مردم شهرستان فردیس استان البرز یک هفته مانده جهت باز شدن مدارس و دانشگاه‌ها از شهردار محترم این شهرستان خواهشمندیم پیگیری لازم برای روان کردن ترافیک همه تقاطع های شهر که تصادف خودروهای عبوری است وجهت ایمنی دانش آموزان ومردم نسبت به خط کشی عابر پیاده ها و نصب چراغ راهنمایی هوشمند وسروسامان دادن به ایستگاه های اتوبوس خطوط شهر فردیس ونصب سایبان ونیمکت واقدام به توزیع ودردسترس قرارگرفتن کارت بلیت اتوبوسرانی شهر فردیس جهت استفاده عموم مردم جهت سهولت در تردد دانش آموزان؛ دانشجویان ومردم را فراهم و اطلاع رسانی عمومی بفرمایند.