جولانی: اسرائیل نمی‌خواست نظام بشار اسد سقوط کند + فیلم

جولانی درباره تغییر نظام در سوریه و واکنش اسرائیل گفت: اسرائیل نمی‌خواست نظام بشار اسد سقوط کند و از این مساله ناراحت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جولانی مدعی شد، ساقط‌ کردن نظام بشار اسد شکستی اطلاعاتی برای اسرائیل بود. اسرائیل می‌خواست سوریه تجزیه شود و میدانی برای نبرد دائمی با ایران باشد.

 

جولانی: اسرائیل نمی‌خواست نظام بشار اسد سقوط کند + فیلم
اعتراف رسانه لندنی؛ سوریه در مرز فروپاشی زیر سایه جولانی! + فیلم

جولانی: اسرائیل نمی‌خواست نظام بشار اسد سقوط کند + فیلم
کارشناس خاورمیانه: ترامپ با شعار صلح، جولانی را فریب داد + فیلم

جولانی: اسرائیل نمی‌خواست نظام بشار اسد سقوط کند + فیلم
برای آمریکا و اسرائیل، «جولانی» بودن هم کافی نیست + فیلم

بیمارستانی که ساختش ۱۳ سال طول کشید + فیلم
۱۲۴۱

بیمارستانی که ساختش ۱۳ سال طول کشید + فیلم
۲۳ . شهريور . ۱۴۰۴

۲۳ . شهريور . ۱۴۰۴
دستگیری اشرار قمه‌کش در خواب + فیلم
۱۱۱۵

دستگیری اشرار قمه‌کش در خواب + فیلم

۲۳ . شهريور . ۱۴۰۴
ادامه تجاوز‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه + فیلم
۷۲۸

ادامه تجاوز‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه + فیلم
۲۳ . شهريور . ۱۴۰۴

۲۳ . شهريور . ۱۴۰۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
پایگاه های امریکا در سوریه است فروش نفت سوریه داره ،اسراییل جرات اشغال سوریه رو پیدا کرده ارتش سوریه رو ساقط کرد ،یه دولت دست نشانده حرف گوشکن نداره که داره جنگ قومی راه انداخته منابع آبی سوریه و اردن رو در کنترل گرفته ،چه کاری توی سوریه خواسته که نکرده ،بابا خیلی پرتی یا توهم صهیونی گرفتتت،،،
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
پایگاه های امریکا در سوریه است فروش نفت سوریه داره ،اسراییل جرات اشغال سوریه رو پیدا کرده ارتش سوریه رو ساقط کرد ،یه دولت دست نشانده حرف گوشکن نداره که داره جنگ قومی راه انداخته منابع آبی سوریه و اردن رو در کنترل گرفته ،چه کاری توی سوریه خواسته که نکرده ،بابا خیلی پرتی یا توهم صهیونی گرفتتت،،،
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۱۱:۴۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
واینک اقای دکتر اردوغان با تمام قوا زمینه سقوط اسد را فراهم کرد تا نشان دهد وه علاف شدن آمریکا در برجام باعث پررو شدن آقای اردوغان و پوتین شد و هر دو پیروز مناقشه بین ایران و آمریکا
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۱۱:۴۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
واینک اقای دکتر اردوغان با تمام قوا زمینه سقوط اسد را فراهم کرد تا نشان دهد وه علاف شدن آمریکا در برجام باعث پررو شدن آقای اردوغان و پوتین شد و هر دو پیروز مناقشه بین ایران و آمریکا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
این دروغ را کی باور میکند
