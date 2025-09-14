باشگاه خبرنگاران جوان _ محسن حیدری گفت: طی این مدت برای زاهدان مناطق مرکزی و نوار شرقی و غرب استان وزش باد نسبتاً شدید و افزایش غبار رخ خواهد داد. این شرایط می‌تواند باعث کاهش دید افقی، اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در مسیر‌های شمالی استان و احتمال تأخیر یا لغو پرواز‌ها شود.

محسن حیدری توصیه کرد: شهروندان در زمان آلودگی هوا از ماسک استفاده کرده و تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنند. از فعالیت در ارتفاع پرهیز شود و تمهیدات لازم برای محافظت از گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی در نظر گرفته شود. همچنین از انجام پرواز‌های سبک مانند گلایدر و بالگرد خودداری شود و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار گیرد.

روابط عمومی اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان