سید محمد پولادگر رییس پیشین فدراسیون تکواندو ایران، با حکم سانگ جین کیم رییس اتحادیه تکواندو آسیا (ATU)  به عنوان نایب رییس افتخاری این اتحادیه منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حکمی که به تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۴ و با امضای سانگ جین کیم، رئیس اتحادیه تکواندو آسیا صادر شده، به پاس سال‌ها نقش آفرینی در تکواندو، ضمن قدردانی از «حمایت ارزشمند و مشارکت همیشگی» از پولادگر در رویداد‌های تکواندو قاره کهن، انتصاب وی به عنوان نایب‌رئیس افتخاری اتحادیه اعلام شده است. 

در بخشی از این حکم آمده است: 
«ما خوشحالیم که در قدردانی از خدمات برجسته و شایستگی‌های شما در توسعه تکواندو در آسیا، شما را به سمت نایب‌رئیس اتحادیه تکواندو آسیا منصوب کنیم.»

طبق ماده ۶.۱۷ اساسنامه اتحادیه، دوره مسئولیت مقامات منصوب‌شده دو سال یا تا پایان دوره ریاست اتحادیه خواهد بود.

اتحادیه تکواندو آسیا در پایان این نامه، برای سید محمد پولادگر آرزوی موفقیت کرده و  ابراز امیدواری نموده است  که نقش‌آفرینی وی در پیشبرد تکواندو آسیا و جهان همچنان تداوم یابد.

گفتنی است که سید محمد پولادگر از سال ۱۳۸۹ تا شهریورماه  ۱۴۰۴ به مدت ۱۵ سال به عنوان نایب رییس رسمی این اتحادیه فعالیت داشته است.

