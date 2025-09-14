رئیس هیات‌عامل صندوق ملی مسکن از توزیع ۳۰ هزار تن میلگرد برای پروژه‌های حمایتی مسکن از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر نوراله‌زاده رییس هیات‌عامل صندوق ملی مسکن به تشریح اقدامات آن صندوق برای خرید برخی از مصالح ساختمانی و تخصیص آنها به طرح‌های حمایتی مسکن به منظور کاهش قیمت تمام شده واحدها برای متقاضیان پرداخت.

رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۰ هزار تن میلگرد بین پروژه‌های حمایتی مسکن توزیع شده است.

نوراله‌زاده تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت‌های میلگرد خریداری شده مربوط به ۱۸ ماه گذشته است، تاثیر مناسبی در هزینه تمام شده این پروژه‌ها به ویژه پروژه‌هایی که هنوز شروع نشده، می‌گذارد.

وی ادامه داد: در برنامه است تا در هفته‌های آتی ۳۰ هزار تن میلگرد دیگر نیز به پروژه‌های مسکن حمایتی تخصیص یابد.

نوراله‌زاده تاکید کرد: تلاش داریم تا پروژه‌هایی که در ظرف سه سال گذشته شروع نشده بود و در مرحله آغاز قرار دارد، با سرعت مناسب شروع شود.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

