ملانیا ترامپ به جای انتظار برای پایان سلطنت همسرش، خود در حال پول درآوردن از عنوان بانوی اول است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وقتی ملانیا کناوس بیش از ۲۵ سال پیش با دونالد ترامپ آشنا شد، گفتوگوها درباره این زوج نامحتمل اغلب به پول ختم میشد.
یک گزارشگر تلویزیونی ABC News در یک مصاحبه تلویزیونی در سال ۱۹۹۹ از ملانیا پرسید: «آیا از این اظهارات که به خاطر ثروتمند بودن ترامپ با او هستید، آزرده شدهاید؟» در آن زمان او یک مدل ۲۹ ساله بود که در اسلوونی به طور معمولی بزرگ شده بود. او معروف نبود و وقتی ابتدا با ترامپ ظاهر شد، نامش اغلب به اشتباه نوشته میشد. ترامپ ۵۳ ساله، پدری بود که چهار بار طلاق گرفته بود و با سلیقه خود برای مبلمان طلایی و جتهای خصوصی، ثروت را به نمایش میگذاشت.
وقتی از ملانیا پرسیده شد که آیا جذابیت ترامپ کیف پولش است، به طور خلاصه گفت: «نه. افرادی که اینطور صحبت میکنند مرا نمیشناسند.».
اما سؤالات درباره پول و خانواده ترامپ امسال تشدید شده است، زیرا ملانیا نیز دهها میلیون به جیب زده و با درآمدزایی از عنوان بانوی اول در حالی که هنوز در سمت خود است، سنتهای دیرینه را رها کرده است. بر اساس گزارشهای متعدد خبری، او ۲۸ میلیون دلار به عنوان تهیه کننده اجرایی یک مستند در مورد زندگی خود که پیشبینی میشود اواخر امسال در آمازون پرایم پخش شود، دریافت خواهد کرد - یک معامله تعجببرانگیز که به طور گسترده به عنوان راهی برای جف بزوس، مالک آمازون، برای نزدیک شدن به خانواده ترامپ دیده میشود.
ملانیا اکنون از تب داغ رمزارزها که همسرش را غنی میکند، با سکه میم خود به نام $Melania بهره میبرد. وبسایت شخصی او گردنبندهای ۷۵ دلاری «عشق و آزادی» و تزئینات کریسمس ۹۰ دلاری ارائه میدهد. او برای حضور در رویدادهایی که تاکنون همسران نامزدهای ریاستجمهوری و بانوان اول به رایگان انجام میدادند، درخواست ۲۵۰٬۰۰۰ دلاری کرده است.
برای معدود افرادی که ملانیا را میشناسند، این پول درآوردن غافلگیرکننده نیست. در سال ۲۰۱۷، یک دادخواست افترایی که او علیه دیلی میل طرح کرد، ادعا میکرد که یک مقاله توهینآمیز و نادرست با عنوان «یک بار در عمر» به فرصت او برای به دست آوردن میلیونها دلار را آسیب زده است. پس از آن که منتقدان از بیپروایی او در پول درآوردن از بودن به عنوان بانوی اول متعجب شدند، سخنگوی ملانیا هرگونه قصد یا علاقه به سودجویی را کماهمیت جلوه داد.
اما اکنون هیچ عذرخواهی وجود ندارد. بسیاری از مردم در حال مطرح کردن سؤالات اخلاقی و تعارض منافع درباره کسبوکارهای تجاری هر دو، ملانیا و دونالد ترامپ هستند. مجله فوربس اعلام کرده ثروت رئیسجمهور آمریکا در سال گذشته ۳ میلیارد دلار افزایش یافته است که این مجله آن را «سودآورترین سال زندگی او» نامیده است.
ملانیا اندکی پس از آن که در ۲۶ سالگی به نیویورک آمد و یک آپارتمان یک خوابه با یک هماتاقی به اشتراک گذاشت، با ترامپ آشنا شد، در حالی که چشمانداز موفقیت بزرگ را داشت. رویدادهای پرطرفدار، مانند سفر دولتی آینده او به انگلیس، او را به یکی از شناختهشدهترین زنان جهان تبدیل کرده - و ارزش برند او را افزایش داده است.
در گذشته، بانوان اول تا ترک کاخ سفید صبر میکردند تا پس از آن خاطرات خود را بفروشند و برای سخنرانیها و حضور عمومی دستمزد دریافت کنند.
هیلاری کلینتون، که در سال ۲۰۱۶ در یک انتخابات با نتیجه غیرمنتظره به ترامپ باخت، در سال ۲۰۱۴ به طور مشهور ساعتها در یک انبار در آرلینگتون، ویرجینیا نشست و برای هر کسی که مایل به خرید یک نسخه بود، کتابها را امضا کرد.
ملانیا - از جایگاه خود در کاخ سفید - اکنون حتی از مردم میخواهد برای دریافت امضای او در کتاب خاطرات پول بپردازند، که این روزها به ۱۴ دلار فروخته میشود. وبسایت او قیمت یک نسخه امضا شده را ۱۵۰ دلار فهرست کرده است.
این هفته او پرنسس ولز را برای یک بازدید کمحاشیه از انجمن پیشآهنگی همراهی خواهد کرد که در آن با اعضای برنامه پیشآهنگان ملاقات خواهد کرد تا در مورد چگونگی کسب نشان طبیعت توسط کودکان بشنود. ملانیا ممکن است بررسی کند که چگونه میتوانند از این معامله درآمدزایی کنند!
منبع: آبزرور