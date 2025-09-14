رئیس بنیاد مسکن با بیان اینکه در دولت چهاردهم ۳۴۴ هزار و ۱۷۷ واحد مسکن روستایی در کشور شروع شده است از تحویل ۱۶۶ هزار و ۲۸۳ واحد روستایی در یک سالگی دولت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا صالحی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به تشریح تازه‌ترین آمار از روند احداث مسکن روستایی پرداخت و گفت: مجموع واحدهای شروع شده در روستاهای سراسر کشور از ابتدای قانون جهش تولید مسکن (اول مهر ۱۴۰۰) تاکنون ۶۸۰ هزار و ۷۱۲ واحد است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: از تعداد واحدهای شروع شده ۵۰۲ هزار و ۸۱۸ واحد به اتمام رسیده است و مابقی در دست احداث است.

صالحی در خصوص عملکرد بنیاد مسکن در دولت چهاردهم که بخشی از عملکرد کلی اعلام شده است، گفت: در یک سال گذشته ۳۴۴ هزار و ۱۷۷ واحد شروع شده است که از این تعداد در یک سال گذشته ۱۶۶ هزار و ۲۸۳ واحد شروع شده و مابقی در دست اجراست.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: بنیاد مسکن ، مسکن روستایی
