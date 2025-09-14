باشگاه خبرنگاران جوان - رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی تیم فوتبال استقلال که در جریان اردوی پیشفصل این تیم در ترکیه مصدوم شده و دیدارهای اخیر آبیپوشان را از دست داده بود، در تمرین شب گذشته (شنبه ۲۳ شهریور) دوباره پا به توپ شد.
این بازیکن تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر کادر پزشکی و بدنسازی استقلال در اردوی کیش دنبال کرد تا خبر خوشی برای هواداران و کادر فنی تیم باشد. بازگشت آشورماتوف امیدها برای حضور زودهنگام او در ترکیب استقلال را افزایش داده است. او یکی از خریدهای تأثیرگذار این فصل استقلال محسوب میشود و غیبتش در هفتههای اخیر نگرانیهایی برای کادر فنی ایجاد کرده بود.
استقلال هماکنون خود را برای دیدار حساس برابر الوصل امارات در هفته نخست مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ آماده میکند. این مسابقه شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور برگزار خواهد شد و آبیها امیدوارند با بازگشت تدریجی بازیکنان مصدوم، بتوانند با قدرت بیشتری وارد این رقابتها شوند.