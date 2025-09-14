معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: تیم‌های هلال احمر این استان در سالجاری به ۱۲۳ هزار و ۲۰۰ آسیب دیده حوادث مختلف در این استان امدادرسانی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ حسن مصفا گفت : نیرو‌های هلال احمر سیستان و بلوچستان در این مدت به ۳۳۹ حادثه دریایی، جوی، ترافیکی، شهری و کوهستان امدادرسانی کردند.

وی افزود: ۶۲۴ تیم عملیاتی هلال احمر سیستان و بلوچستان در قالب ۲ هزار و ۹۴۸ داوطلب در این مدت به طور شبانه روزی به خدمت دهی پرداختند.

معاون امداد و نجات هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: بیشترین خدمات ارائه شده امدادی در این مدت با ۱۶۳ فقره به حوادث ترافیکی اختصاص دارد.

وی تاکید کرد: تمامی پایگاه‌های امداد و نجات هلال احمر سیستان و بلوچستان در این استان برای خدمت رسانی به حادثه دیدگان آمادگی کامل دارند و شماره ۱۱۲ "ندای امداد" نیز به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به هم استانی‌ها و هموطنان عزیز است.

مصفا خاطرنشان کرد: همچنین به منظور ارائه خدمات در مواقع اضطرار، علاوه‌بر پایگاه‌های امداد جاده‌ای، پایگاه‌های امداد هوایی، کوهستان، ساحلی و امداد دریایی در سیستان و بلوچستان فعال هستند.

منبع جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان 

