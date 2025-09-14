مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از حذف و ایجاد ایستگاه‌ها و خطوط جدید در مناطق مختلف شهر با هدف افزایش دسترسی به مترو و تسهیل رفت‌وآمد دانش‌آموزان و دانشجویان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد قیومی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در حاشیه بازدید از سامانه منطقه یک اتوبوسرانی گفت: همه مناطق اتوبوسرانی پایتخت موظف‌اند با بازبینی دقیق محدوده خدمت‌رسانی خود نسبت به بازطراحی ایستگاه‌ها و خطوط اقدام کنند؛ چرا که ممکن است در برخی نقاط نیاز به حذف ایستگاه یا خطی باشد و در نقاط دیگر، ضرورت ایجاد ایستگاه یا راه‌اندازی خطوط جدید احساس شود.

وی افزود: در همین راستا ظرف شش ماه گذشته تعدادی از خطوط و ایستگاه‌ها جمع آوری شده و در مقابل یک خط و ۴۸ ایستگاه راه‌اندازی شده است. تلاش خواهیم کرد حلقه اتصال خطوط اتوبوس به مترو را افزایش دهیم و در حقیقت شهروندان را از نقاط مختلف شهر به ایستگاه‌های مترو برسانیم.

وی با اشاره به همزمانی این بازطراحی با آغاز سال تحصیلی افزود: هر منطقه باید مراکز آموزشی، مدارس و دانشگاه‌های موجود در محدوده فعالیت خود را شناسایی کرده و با تقویت خطوط عبوری از این مراکز، شرایط تردد آسان‌تر دانش‌آموزان و دانشجویان را فراهم کند.

قیومی تأکید کرد: سامانه امداد و سامانه جانبازان و معلولین هم‌اکنون در آمادگی کامل برای بازگشایی مراکز علمی قرار دارند و انتظار می‌رود سایر مناطق نیز با احصاء مشکلات و رفع نواقص موجود، تا ابتدای مهرماه به سطح مشابهی از آمادگی برسند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ادامه از انجام تعمیرات اساسی در ناوگان خبر داد و گفت: در ماه‌های اخیر بازسازی داخلی و بیرونی اتوبوس‌ها، تعمیر موتور خودرو‌های متوقف بلندمدت، تعویض صندلی‌های معیوب، شست‌وشوی کامل اتوبوس‌های فعال در خطوط تندرو و نوسازی کارت‌خوان‌ها در دستور کار قرار گرفته است. همچنین بازسازی و نوسازی ایستگاه‌ها در مسیر خطوط تغذیه‌ای با همکاری مناطق شهرداری تهران، اورهال ناوگان بخش خصوصی و تقویت ناوگان پشتیبانی نیز در حال انجام است.

وی افزود: علاوه بر این اقدامات، دوره‌های آموزشی متنوعی برای رانندگان برگزار شده و جلسات هم‌اندیشی مشترک با معاونت‌های حمل‌ونقل و ترافیک مناطق و مدیران مناطق اتوبوسرانی شکل گرفته است تا هماهنگی لازم برای ارتقای سطح خدمات ایجاد شود.

قیومی تاکید کرد: مجموعه این فعالیت‌ها با هدف افزایش ایمنی، ارتقای کیفیت سفر‌های شهری و تسهیل جابه‌جایی دانش‌آموزان و دانشجویان در آغاز سال تحصیلی جدید انجام می‌شود و اتوبوسرانی تهران مصمم است در مهرماه پیش رو با آمادگی کامل در خدمت شهروندان باشد.

منبع: اتوبوسرانی تهران

برچسب ها: ایستگاه اتوبوس ، اتوبوسرانی تهران
خبرهای مرتبط
آماده‌سازی ناوگان اتوبوسرانی ویژه معلولان برای سال تحصیلی جدید
سخنگوی شهردار تهران عنوان کرد
انعقاد قرارداد ۷۰۰۰ دستگاه و ورود ۳۰۰۰ اتوبوس تا پایان سال
۲۰۱ اتوبوس جدید در آستانه مهرماه وارد ناوگان اتوبوسرانی می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یک حبّ قرص زندگی‌ام را تباه کرد
پیشنهاد شومی که از زندانی قاتل ساخت
احتمال اجرای کامل دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ تا پایان هفته
میدری: شرکت‌های بزرگ صنعتی آماده ساخت مسکن کارگری هستند
استاندار تهران: برنامه‌ای جامع و مرحله‌به‌مرحله برای تأمین پایدار برق تهران تدوین شود
کشف بیش از ۱۱ تن مواد مخدر با هوشیاری مرزبانان/ هلاکت ۱۱ قاچاقچی و دستگیری ۲۵۳ سوداگر مرگ
زنگ آغاز مهر در منطقه ۸ با یاد شهید دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه، آرمین باکویی
آخرین اخبار
کشف بیش از ۱۱ تن مواد مخدر با هوشیاری مرزبانان/ هلاکت ۱۱ قاچاقچی و دستگیری ۲۵۳ سوداگر مرگ
زنگ آغاز مهر در منطقه ۸ با یاد شهید دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه، آرمین باکویی
پیشنهاد شومی که از زندانی قاتل ساخت
یک حبّ قرص زندگی‌ام را تباه کرد
میدری: شرکت‌های بزرگ صنعتی آماده ساخت مسکن کارگری هستند
استاندار تهران: برنامه‌ای جامع و مرحله‌به‌مرحله برای تأمین پایدار برق تهران تدوین شود
احتمال اجرای کامل دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ تا پایان هفته
تامین اعتبارات لازم برای هوشمندسازی مناطق حفاظت شده با دستور رئیس‌جمهور 
لزوم آموزش تاب‌آوری به فرزندان + فیلم
شناسایی ۶۶۰ سایت متخلف اقتصادی توسط پلیس
در ایجاد انحصار زور دولت و حکومت از بخش خصوصی بیشتر است
مانعی به نام مهریه سنگین، سر راه زوج‌های جوان + فیلم
لزوم همکاری پلیس و دادستانی برای نظارت بر مجرمین سابقه‌دار
پدر تهرانی پسرش را با ضربات چکش در خواب به قتل رساند
افزایش ۳۰ درصدی ترافیک تهران در هفته اول مهر
محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز
دادگاه‌های تالی علل نقض آرا را به صورت مستدل بیان کنند
دستگیری ۲ کلاهبردار شبکه هرمی با ۱۸ میلیارد تومان کلاهبرداری
طرح مسکن کارگری با حضور رئیس‌جمهور رونمایی می‌شود
دستگیری قاتل متواری پس از ۱۴ سال فرار در تهران
کیفرخواست پرونده قتل محیط بان پارک ملی گلستان صادر شد
انتقال اشجار به پادگان نیروی زمینی سپاه/ خشک‌شدن درختان نتیجه اهمال پادگان است
اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران
هشدار پلیس به بانوان موتورسوار؛ رانندگی بدون گواهینامه جرم است
اعمال بسته‌های تشویقی جدید برای نوسازی بافت فرسوده در منطقه ۱۲
پلمب یک کافه رستوران به دلیل سرو مشروبات الکلی در بوستان نهج‌البلاغه
پیرهادی خواستار تعیین تکلیف فوری لوایح و طرح‌های معطل‌مانده شهرداری در شورا شد
آقامیری: لزوم تدوین لایحه برای ارائه خدمات سه‌گانه به شهرک‌های محصور در تهران
بازطراحی خطوط اتوبوسرانی تهران برای تسهیل تردد دانش‌آموزان
طرح جامع ترافیک تهران قابل قبول نیست