معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: معاونت آموزش ابتدایی با اجرای طرح توانا حدود ۲۵۷ هزار معلم دوره ابتدایی را آموزش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش صبح امروز در نشست خبری گفت: اقدامات نظام آموزشی باید نزدیکتر به فضای مدرسه و میدان عمل تدوین و اجرا شوند و بر مشارکت گسترده در تدوین آنها تأکید کرد.
او افزود: برنامههای معاونت آموزش ابتدایی در سه محور ارتقای کیفیت آموزش، توسعه عدالت و نصیب برابر آموزشی و توسعه فرصتهای متنوع یادگیری دنبال میشود. در این راستا، برنامههایی مانند توانمندسازی مدیران و معلمان، توانمندسازی دانشآموزان و ایجاد مدارس الگوی تراز صنعت تحول بنیادین اجرا شده است.
حکیمزاده ادامه داد: در طرح مدرسه الگو، تاکنون بیش از ۷۰ هزار مدیر مدرسه آموزش دیدهاند و این آموزشها در سه سطح کشوری، استانی و منطقهای انجام شده است. همچنین در زمینه توانمندسازی معلمان، معاونت آموزش ابتدایی با اجرای طرح «توانا» حدود ۲۵۷ هزار معلم دوره ابتدایی را آموزش داده است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: با استقبال گسترده معلمان روبرو شده و بیش از ۹۶ هزار نفر در سراسر کشور شرکت کردهاند. از میان آثار ارسالی، ۹۹ نفر به عنوان برگزیدگان کشوری معرفی شدند که هفته گذشته با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش تقدیر شدند.
حکیمزاده گفت: بیش از ۲۸۷ هزار نفر از کادر آموزشی در بیش از ۲۳ هزار اجتماع یادگیری شرکت کردهاند که این روش توسعه حرفهای معلمان از جمله موثرترین روشهای جهانی است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در حوزه عدالت آموزشی، نرخ تکرار پایه به میزان ۰.۱۴ درصد و بهبود ۰.۲۳ درصدی کاهش یافته است. سال گذشته ۳۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل جذب مدارس شدهاند. همچنین تعداد هنرستانهای فنی حرفهای و کاردانش از ۱۰۵ به ۱۱۹ مدرسه افزایش یافته است.
حکیم زاده درباره طرح حامی که حمایت آموزشی مستمر دانشآموزان نیازمند را در ۱۳۵۲ کلاس تابستانی فراهم کرده، گفت: با اجرای این طرح موفق شدیم ۴۹ درصد کاهش دانشآموزان نیازمند تلاش را در پایان سال تحصیلی به ثبت برسانیم.
او گفت: نرخ پوشش تحصیلی دوره ابتدایی ۹۷.۹۵ درصد، نرخ ارتقا ۹۶.۸۴ درصد، نرخ جذب خالص ۹۶.۱۱ درصد، نرخ تکرار پایه ۱.۸۷ درصد و نرخ ترک تحصیل ۱.۴۳ درصد ثبت شده است.
معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: برای ارتقای کیفیت در مناطق روستایی و عشایری، تعداد ۳,۰۰۰ نفر راهبر آموزشی و تربیتی مشغول به فعالیت هستند. تعداد دانشآموزان عشایری ۲۱۲۴۴۸ هزار نفر است.