باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمد آقاعلی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم می‌گوید: در سال ۲۰۲۴، مجموعاً ۳۵۲ مقاله علمی از سوی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه منتشر شد. این در حالی است که در هشت ماهه نخست سال ۲۰۲۵ تاکنون ۲۳۴ مقاله چاپ شده و انتظار می‌رود تا پایان سال، رشد حداقل ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل ثبت شود.

وی با اشاره به شاخص مهم تعداد مقالات به ازای هر عضو هیئت علمی گفت: میانگین کشوری برای دانشگاه‌های تیپ دو حدود ۸/۱ مقاله برای هر عضو هیئت علمی است. دانشگاه علوم پزشکی قم سال گذشته از میانگین ۱۳/۱ به ۳۷/۱ مقاله در این شاخص رشد داشته است، و با روند فعلی پیش‌بینی می‌شود امسال به سطح ۵/۱ مقاله برسیم؛ دانشگاه در حال حاضر ۲۷۶ عضو هیئت علمی دارد.

بازگشت به عرصه ثبت اختراع پس از دو سال وقفه یکی دیگر از دستاورد‌های معاونت تحقیقات و فناوری، بازگشت به حوزه ثبت اختراعات است. آقاعلی می‌گوید: در دو سال گذشته، آمار ثبت اختراعات در دانشگاه صفر بود؛ اما خوشبختانه امسال دو مورد ثبت اختراع در حوزه تجهیزات پزشکی، (حوزه ارگونومی) به ثبت رسید. تلاش می‌کنیم این رقم تا پایان سال به پنج تا هفت اختراع افزایش یابد.

در حوزه ارتباط دانشگاه با صنعت، سال‌های گذشته شاهد رکود بودیم و قرارداد‌های جدیدی منعقد نمی‌شد. اما به گفته معاون تحقیقات و فناوری، امسال توانستیم قراردادی به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان با یکی از صنایع معدنی استان زنجان به امضا برسانیم. این گام نخست برای توسعه همکاری‌های علمی-صنعتی است و امیدواریم در سال‌های آینده این مسیر به درآمدزایی پایدار برای دانشگاه و اعضای هیئت علمی منجر شود.

مراکز رشد و حمایت از ایده‌های نو دکتر آقاعلی گفت:در حال حاضر حدود ۵۱ فرد یا شرکت در مراکز رشد دانشگاه تحت حمایت هستند و تاکنون ۶۶ محصول حاصل فعالیت آنها بوده است. این محصولات در حوزه‌های دارویی و تجهیزات پزشکی طراحی شده‌اند تا جایگزین واردات شوند و از خروج ارز کشور جلوگیری کنند.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم