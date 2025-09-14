سخنگوی شورای رقابت عرضه خودرو در بورس کالا را خارج از دستورالعمل ۵۴۳ و غیرقانونی دانست و گفت: شورا با هرگونه اقدام مغایر قانون که موجب اخلال یا گمراهی سهامداران شود، مخالفت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در برنامه رادیو اقتصاد در خصوص عرضه خودرو در بورس اظهار داشت: خودرو کالای انحصاری است و باید با شرایط ویژه عرضه شود و نباید به عنوان کالای سرمایه‌ای به بورس برده شده از شرایط عرضه خارج شود.

وی افزود: با اشاره به تصمیم شورای رقابت در جلسه ۵۴۳ مورخ بهمن ماه ۱۴۰۱ افزود: شورای رقابت بر اجرای کامل دستورالعمل ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو‌های سواری تأکید دارد و با استناد به اختیارات قانونی مندرج در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هرگونه اقدام یا رویه‌ای در بازار خودرو که مغایر با این دستورالعمل باشد را مردود می‌داند.

سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر اینکه خودرو باید به عنوان یک کالای مصرفی تلقی شود نه سرمایه‌ای، عنوان کرد: هدف ما این است که خودرو به نحو مناسب به دست مصرف‌کننده برسد.

 دادجوی توکلی یاداور شد: به دلیل کاهش فاصله قیمت کارخانه با بازار جذابیت خودرو برای دریافت رانت کاهش پیداکرده‌است و هراز گاهی این خبر می‌پیچد و این غیرقانونی است.

وی یادآور شد: در نظام دستودالعمل تاکید شده ه باید توازن در نظام عرضه و تقاضا ایجاد شود و با با دیدن واقعیت بازار خودرو را به دست مصرف کننده واقعی برسانیم.

سخنگوی شورای رقابت بخشی که شورای رقابت ملزم است پاسخگو باشد متشکل از بهای تمام شده و سود خودروساز است که خودروساز ضرر نمی‌کند ضمن اینکه زمان تحویل هم بررسی شده‌است تا خودروساز ضرر کند.

دادجوی توکلی خاطرنشان کرد: اگر خودروساز ضرر می‌کند باید در جای دیگر جست‌و‌جو کند، خودروساز باید بتواند مشکلات خود را در زمینه ناترازی انرژی و تامین مواد اولیه رفع کند و عرضه در بورس مشکل او را حل نخواهد کرد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
مخاطب این حرف کیه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
چرا مثل آدم خودرو نمی فروشید؟چرا به دنبال تشویش بازار هستید....؟آخه دزدی و جیب مردم خالی کردن هم حدی داره.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
به خدا خیابونا و جاده ها دیگه کشش اینهمه خودرو رو نداره..بسه دیگه بسه....
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
ببند لطفا در دهنتو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
جای اینکار خودرو را قسطی بفروشید دعای نود ملیون ایرانی پشت سرتونه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
وقتی می تونید خودروی داخلی را در بورس عرضه کنید که قوانین تجارت را رعایت کرده باشید. مگر می شود خودرو داخلی را به بهانه حمایت از تولید، غیر تجاری کرد و متضرر و آن وقت از جیب مصرف کننده پول جمع کتید؟ این کلاهبرداری کلان بورس ایران است درست مثل 8 سال قبل

اصلا اگر تولید داخل به این شکل و کیفیت نخواهیم چه کنیم ؟
۱
۱
پاسخ دادن
