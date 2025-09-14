خرید دستگاه رادیوتراپی ۲۸۰ میلیارد تومانی برای هرمزگان

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ راضیه پودات -فاطمه جراره نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، در مراسم امضای تفاهم‌نامه تجهیز مرکز پرتودرمانی بندرعباس با حضور استاندار هرمزگان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار داشت: با توجه به نیاز جدی استان به دستگاه رادیوتراپی و مشکلاتی که بیماران برای دریافت این خدمات در استان‌های همجوار متحمل می‌شدند، امروز تفاهم‌نامه‌ای با حضور استاندار هرمزگان و دانشگاه علوم پزشکی به امضا رسید تا این دستگاه با اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد تومان خریداری و در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس مستقر شود.

جراره گفت: بخش قابل توجهی از اعتبار خرید این دستگاه از محل اعتبارات بنده به عنوان نماینده مردم هرمزگان در مجلس تأمین شده و مابقی اعتبار نیز از با هماهنگی و پیگیری صورت گرفته سوی آلومینیوم المهدی تأمین خواهد شد.

وی افزود: تاکنون بیماران برای درمان ناچار به سفرهای طولانی و پرهزینه بودند، اما با استقرار این دستگاه در استان، شرایط درمانی به شکل چشمگیری بهبود یافته و عدالت در دسترسی به خدمات تخصصی سلامت برای مردم هرمزگان محقق خواهد شد.

جراره با اشاره به اولویت‌های حوزه سلامت استان ادامه داد: ورود آمبولانس‌های جدید، تجهیز مراکز درمانی، توسعه تخت‌های ICU به‌ویژه در غرب استان و فراهم‌سازی تجهیزات نوین از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار دارد این اقدامات در کنار پروژه بزرگ رادیوتراپی می‌تواند توازن بهتری در خدمات درمانی هرمزگان ایجاد کند.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تأکید کرد: انتظار می‌رود دستگاه رادیوتراپی هرچه سریع‌تر وارد استان شود تا خدمات وعده داده‌شده به مردم عملی گردد و هزینه‌های درمان به‌طور محسوسی کاهش یابد.

نماينده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش دیالیز بیمارستان کودکان نیز در آینده نزدیک راه‌اندازی می‌شود این پروژه نیز یکی از نیازهای ضروری استان است و تکمیل آن نویدبخش خدمات بهتر به نوزادان و کودکان خواهد بود.

براساس مفاد تفاهم‌نامه، یک دستگاه شتاب‌دهنده خطی مولتی انرژی، دستگاه UPS و تجهیزات تخصصی طراحی درمان و رادیوتراپی به مرکز پرتودرمانی امید در مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم (ص) بندرعباس منتقل و راه‌اندازی خواهد شد.