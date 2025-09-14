باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرکل کتابخانه های آذربایجان غربی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: اختتامیه سومین دوسالانه ملی قصه‌گویی با عنوان «نهال امید»، ۲۵ و ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ به میزبانی شهر ارومیه برگزار می‌شود.

خدیجه معصومی ادامه داد: در این رویداد فرهنگی، ۳۷ قصه‌گو از ۲۶ استان کشور در بخش‌های مختلف به رقابت می‌پردازند و در پایان، برترین‌های هر بخش با رأی هیئت داوران معرفی خواهند شد.

وی افزود: این جشنواره با استقبال گسترده علاقه‌مندان از سراسر کشور روبه‌رو شد، به‌طوری که در مجموع ۲ هزار و ۷۶۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد،یک هزار و ۳۴۱ اثر در بخش قصه‌گویی (دیجیتال و صحنه‌ای) و ۳۷۴ اثر در بخش نقالی به ثبت رسید و پس از داوری و رقابت در مرحله استانی، منتخبان به مرحله ملی راه یافتند.

مدیرکل کتابخانه های آذربایجان غربی می گوید: محور‌های موضوعی این دوره شامل «کتاب و کتابخوانی»، «سبک زندگی و خانواده»، «قهرمانان ملی»، «مسائل روز جامعه و شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کودکان فلسطین (به‌ویژه غزه) و لبنان و مقاومت اسلامی» و همچنین «موضوع آزاد» است.

معصومی گفت: رشته قصه‌گویی شامل دو بخش «قصه‌گویی صحنه‌ای» و به‌صورت حضوری و روی صحنه با ضبط ویدئو از قصه‌گویی و «قصه‌گویی دیجیتال» با استفاده از نرم‌افزار‌های در دسترس و ترکیبی از تصویر، ویدئو، متن، صدای قصه‌گویی و پویانمایی ویژه دو گروه سنی ۱۳ تا ۱۷ سال و بالاتر از ۱۷ سال و رشته نقالی در انواع نقل‌ها و قصه‌های سنتی، مدرن، بومی، ملی و مذهبی، متون کهن و منظوم ویژه گروه سنی ۵ تا ۱۷ سال است.

وی تصریح کرد: روند اجرایی این جشنواره در چهار مرحله شامل «شناسایی»، «مقدماتی»، «نیمه‌نهایی» و «نهایی» برنامه‌ریزی شد که در مراحل مختلف آثار ارسالی بررسی شده و افراد واجد شرایط به تفکیک استان انتخاب و معرفی و منتخبین مرحله قبل با اجرای قصه‌گویی و نقالی در مقابل داوران استانی و مدعوین به رقابت پرداختند و برگزیدگان هر استان، به‌عنوان شایسته تقدیر معرفی شدند.

مدیرکل کتابخانه های آذربایجان غربی اضافه کرد: در مرحله نیمه‌نهایی نیز، فیلم اجرای نفرات اول هر استان در مرحله مقدماتی، به تفکیک رشته‌ها مورد بازبینی داوران ملی قرار گرفته و در مجموع شاخه‌ها (قصه‌گویی صحنه‌ای، قصه گویی دیجیتال و نقالی)، ۴۲ قصه‌گو به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

معصومی خاطرنشان کرد: مرحله نهایی این جشنواره، به اجرای مسابقات کشوری اختصاص دارد و از نفرات اول تا سوم، با اهدای لوح تقدیر و تندیس جشنواره و نیز جوایز ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون ریالی قدردانی خواهد شد.