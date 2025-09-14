باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
نهمین جشن بستنی سه رنگ طرقبه + فیلم

جشنواره بستنی به مناسبت «روز بستنی طرقبه» در این شهر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جشنی شاد با طعم شیرین بستنی سه رنگ در طرقبه برگزار شد.

جشن روز بستنی سه رنگ طرقبه در فهرست رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده است.

 

