سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین گفت: ۳۶۶ مدرسه در قالب سه هزار و ۲۷۴ کلاس درس در استان تحت پوشش طرح شهید عجمیان درحال بهسازی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی پورعباسی سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین با بیان اینکه طرح شهید عجمیان فرصتی برای بهسازی مدارس استان به شمار می‌آید، گفت: طرح شهید عجمیان با بسیج نیرو‌های جهادی درون و بیرون از آموزش و پرورش و با کمک نهاد‌های حاکمیتی نسبت به بهسازی، شاداب سازی و تعمیرات مدارس در مناطق کم برخوردار اقدام می‌کند.

وی افزود: فعالیت‌های تحت پوشش طرح شهید عجمیان که در مدارس اجرا می‌شود، اقداماتی مانند تعمیرات میز و نیمکت، درب و تخته کلاس‌ها، رنگ‌آمیزی دیوار‌های کلاس‌ها، محوطه مدرسه، ترسیم دیوارنگاره‌ها و شعار‌های تربیتی است که مجموعه اداره کل نوسازی مدارس آماده نیز در این زمینه همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد.

پورعباسی با بیان اینکه این طرح در راستای خودسازی دانش‌آموزان و خدمت به دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار اجرا می‌شود، اضافه کرد: طرح شهید عجمیان از ابتدای مردادماه آغاز شده و تا روز‌های پایانی شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

به گفته این مسئول، بیش از ۳۰۰ گروه جهادی با همکاری بسیج سازندگی در این طرح مشارکت داشتند و به سازی و شاداب‌سازی مدارس به نوعی سرمایه‌گذاری برای دانش‌آموزان این جامعه به شمار می‌آید که با مشارکت و همدلی این اقدام صورت می‌گیرد.

سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین بیان کرد: تاکنون ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار در زمینه بهسازی و شاداب سازی این ۳۶۶ مدرسه در طرح شهید عجمیان هزینه شده و از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای تامین زیرساخت‌های از جمله اسکان و تهیه تجهیزات استفاده می‌شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: شهید عجمیان ، بهسازی مدارس
