باشگاه خبرنگاران جوان - آیا با شروع فصل پاییز احساس میکنید انرژیتان کاهش یافته و تمایل بیشتری به خواب دارید؟ خوابآلودگی در پاییز یکی از مشکلات شایع بین افراد است؛ بهویژه در روزهایی که هوا زودتر تاریک میشود و دمای هوا کاهش مییابد. این حالت میتواند تمرکز، بهرهوری و حتی خلقوخوی فرد را تحتتأثیر قرار دهد. شناخت علل این مشکل و یادگیری روشهای مقابله با خوابآلودگی پاییزی، میتواند کیفیت زندگی شما را در این فصل ارتقاء دهد.
خوابآلودگی پاییزی چیست؟
خوابآلودگی پاییزی حالتی است که افراد در فصل پاییز بیشتر احساس خستگی، کسالت و تمایل به خواب میکنند. کاهش نور خورشید و تغییرات هورمونی ناشی از آن، از مهمترین عوامل این پدیده هستند. بدن ما برای تنظیم چرخه خواب و بیداری به نور نیاز دارد و در پاییز که ساعات روشنایی کمتر است، سطح هورمون ملاتونین (هورمون خواب) افزایش پیدا میکند. این موضوع منجر به احساس خوابآلودگی حتی در طول روز میشود.
نشانههای خوابآلودگی در پاییز
قبل از پرداختن به روشهای مقابله با خواب آلودگی پاییزی بهتر است با علائم و نشانههای این چالش بیشتر آشنا شویم. در فصل پاییز ممکن است با نشانههایی مواجه شوید که بهوضوح نشان میدهند بدنتان در حال واکنش به تغییرات فصلی است:
علتهای متعددی میتوانند پشت احساس خستگی پاییزی باشند که مهمترین آنها عبارتاند از:
راهکارهای مؤثر برای مقابله با خوابآلودگی پاییزی
نور درمانی طبیعی
اولین و مهمترین گام برای مقابله با خوابآلودگی پاییزی، قرار گرفتن بیشتر در معرض نور طبیعی است. حتی اگر آفتاب مستقیماً نتابد، بیرون رفتن در فضای باز به تنظیم ریتم شبانهروزی بدن کمک میکند. پیادهروی کوتاه در صبحها، نشستن کنار پنجره در طول روز یا استفاده از لامپهای مخصوص نوردرمانی میتواند مفید باشد.
تنظیم ساعات خواب
داشتن برنامه منظم خواب نقش مهمی در بهبود سطح انرژی روزانه دارد. تلاش کنید ساعت خواب و بیداری ثابتی داشته باشید، حتی در روزهای تعطیل. همچنین از استفاده از وسایل الکترونیکی پیش از خواب خودداری کنید تا کیفیت خواب شبانه بهتر شود.
تحرک بدنی منظم
فعالیت جسمانی، بهویژه ورزشهای هوازی مانند پیادهروی تند، دویدن یا دوچرخهسواری، باعث ترشح اندورفین و سروتونین در مغز میشود که به بهبود خلقوخو و کاهش احساس خستگی کمک میکند. بهتر است فعالیتهای ورزشی را در زمانهایی انجام دهید که نور طبیعی بیشتری وجود دارد.
تغذیه متعادل و انرژیبخش
تغذیه صحیح در حفظ سطح انرژی نقش کلیدی دارد:
غذاهای سرشار از ویتامین D مانند ماهیهای چرب، تخممرغ و شیر غنیشده مصرف کنید.
منابع تریپتوفان مانند بادام، موز و تخممرغ را در رژیم خود بگنجانید. تریپتوفان به تولید سروتونین کمک میکند.
مصرف مایعات کافی
در هوای سرد معمولاً احساس تشنگی کمتر میشود، اما بدن همچنان به آب نیاز دارد. کمآبی یکی از دلایل مهم احساس خستگی است. سعی کنید روزانه ۶ تا ۸ لیوان آب بنوشید.
کنترل چرتهای روزانه
اگر واقعاً نیاز به استراحت دارید، یک چرت کوتاه ۲۰ تا ۳۰ دقیقهای کافی است. خواب طولانی در روز ممکن است ریتم شبانهروزی را مختل کرده و خواب شب را دشوار کند.
عادتهای روزانه برای افزایش انرژی در پاییز
برای حفظ سطح انرژی در طول روز، میتوانید از عادتهای ساده اما مؤثر زیر بهره ببرید:
چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟
اگر با وجود رعایت این نکات، همچنان احساس خستگی مفرط و خوابآلودگی شدید دارید، یا این وضعیت همراه با علائم روانی مانند افسردگی، اضطراب یا بیحوصلگی مزمن است، لازم است به پزشک مراجعه کنید. همچنین اگر این علائم بر کار، تحصیل یا روابط اجتماعی شما تأثیر گذاشتهاند، بررسیهای تخصصی برای رد اختلالاتی مانند اختلال خلقی فصلی یا مشکلات تیروئیدی توصیه میشود.
خداحافظی با خستگی پاییزی
خوابآلودگی در فصل پاییز پدیدهای طبیعی است، اما قرار نیست زندگی روزمره شما را مختل کند. با رعایت اصول سادهای مانند بهرهگیری از نور طبیعی، فعالیت بدنی منظم، تغذیه مناسب و تنظیم خواب، میتوانید با انرژی و نشاط بیشتری روزهای پاییزی را سپری کنید. فراموش نکنید که گاهی یک تغییر کوچک در سبک زندگی، تأثیر بزرگی بر کیفیت زندگی میگذارد.
منبع: روزنامه هفت صبح