باشگاه خبرنگاران جوان - علی اسفندیاری سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در اجرای طرح سراسری نظارت و بازرسی بر کالا‌های اساسی، با تمرکز بر عرضه مرغ گرم از درب مرغداری تا واحد‌های عرضه، تیم‌های بازرسی جهاد کشاورزی از ۷۵ واحد صنفی در سطح استان بازدید کردند.

وی اضافه کرد: در نتیجه این بازدیدها، ۱۵ واحد صنفی متخلف شناسایی و پرونده تعزیراتی برای آنها تشکیل شد که این تخلفات شامل گران فروشی، عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت ضوابط بهداشتی بوده است.

اسفندیاری با تاکید بر اینکه کالا‌های اساسی به‌ویژه مرغ، نقش مهمی در معیشت روزمره مردم دارند، خاطرنشان کرد: هرگونه تخلف در این حوزه با برخورد جدی و قانونی مواجه خواهد شد.

این مسئول بیان کرد: این مانور نظارتی با هدف کنترل بازار، جلوگیری از تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام شده و بازرسی‌ها به‌صورت مستمر و دوره‌ای در سطح استان ادامه خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین