امروز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۹۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۹۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۸ میلیون و ۴۵۶ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول نرخ
سکه طرح جدید ۹۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۸۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۴۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۱ میلیون و ۲۷۳ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار  ۸ میلیون و ۴۵۶ هزار تومان
۱۱:۰۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اینا که میگید چی هست؟! ما خیلی زور بزنیم حقوقمون تا دوازدهم برج بکشه از هر کی هم بخواییم قرض بگیریم خودش بدتر از ماست
