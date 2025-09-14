باشگاه خبرنگاران جوان - امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۹۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۸ میلیون و ۴۵۶ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۹۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۸۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۴۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۱ میلیون و ۲۷۳ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۸ میلیون و ۴۵۶ هزار تومان