باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- قنبر زاده مدیرکل روابط عمومی شرکت راه آهن در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: پیش فروش بلیت در تمامی محور‌ها (مسیر‌های رفت تا تاریخ ۳۰ مهرماه و مسیر‌های برگشت تا اول آبان ماه)، از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰:۳۰ صبح روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود و از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

او بیان کرد: پیش فروش بلیت قطار برای نیمه دوم سال بدون تغییر بوده و میزان ظرفیت صندلی های قطار هم در این بازه زمانی هیچ تغییری نکرده است.