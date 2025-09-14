مدیرکل روابط عمومی شرکت راه آهن گفت: پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری، برای بازه زمانی اول تا ۳۰ مهرماه، از روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- قنبر زاده مدیرکل روابط عمومی شرکت راه آهن در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:  پیش فروش بلیت در تمامی محور‌ها (مسیر‌های رفت تا تاریخ ۳۰ مهرماه و مسیر‌های برگشت تا اول آبان ماه)، از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰:۳۰ صبح روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود و  از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.  

او بیان کرد: پیش فروش بلیت قطار برای نیمه دوم سال بدون تغییر بوده و میزان ظرفیت صندلی های قطار هم در این بازه زمانی هیچ تغییری نکرده است.

