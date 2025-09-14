باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا سلمانی مخترع برجسته استان قزوین گفت: مسابقات بین‌المللی اختراعات ویژه اعضای فدراسیون بین‌المللی مخترعان IFIA در ژنو سوئیس که در واقع پنجمین دوره مسابقات جهانی اختراعات بود، با حضور هزار و ۱۰۰ اختراع از ۲۷ کشور دنیا برگزار شد.

وی در خصوص اختراع خود که در حوزه آزمایشگاهی و تحقیقات سلامت کاربرد دارد، توضیح داد: قبل از انجام هرگونه مداخله بر روی انسان در تحقیقات نظام سلامت، ابتدا این کار بر روی حیوانات آزمایشگاهی انجام می‌شود. مشکلی که وجود دارد، مهار کردن این حیوانات و انجام اقدامات درمانی بر روی آنهاست. وسیله کاربردی ما این امکان را فراهم می‌کند که حیوان آزمایشگاهی مانند موش به راحتی درون آن قرار گرفته و بدون هیچ استرسی مهار شود.

این مخترع گفت: این امر باعث می‌شود نتایج آزمایش‌های فاز حیوانی، دقیق و صحیح باشد و از طرفی، به دلیل توجه به مسائل اخلاقی در برخورد با حیوانات آزمایشگاهی، این وسیله از آزار و اذیت آنها جلوگیری می‌کند.

سلمانی افزود: این اختراع به دانشجویان، کارآموزان و متصدیان علوم آزمایشگاهی در تحقیقات بر روی حیوانات کمک شایانی می‌کند و همچنین از گاز گرفتگی و انتقال بیماری از حیوان به انسان جلوگیری می‌نماید. نمونه اولیه این وسیله ساخته شده و امیدواریم در فاز بعدی با سنجش اثربخشی، بتوانیم به سمت تجاری‌سازی آن حرکت کنیم.

وی با اشاره به ماهیت تیمی این پروژه، بیان کرد: این کار به صورت تیمی و با همکاری دانشجویانی از رشته‌های علوم پایه، علوم پزشکی و تیم فنی مهندسی انجام شد. پس از طراحی و ساخت نمونه اولیه، اختراع به ثبت رسیده و پس از ارسال به عنوان مرجع داوری اختراع در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تهران، موفق به دریافت گواهی ثبت اختراع شدیم. این وسیله علاوه بر کارایی اصلی، دارای لایه محافظتی ضدعفونی‌کننده و چندبارمصرف است.

این مخترع در ادامه، به برنامه‌های آینده و پروژه‌های دیگر تیم خود اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۳ ثبت اختراع داشته‌ایم که تعدادی از آنها ساخته شده‌اند. تمرکز اصلی ما بر حوزه زخم و مراقبت از زخم‌ها، به ویژه زخم پای دیابتی و زخم‌های فشاری است که متاسفانه در کشور شایع هستند و هزینه‌های زیادی را به نظام سلامت تحمیل می‌کنند.

وی گفت: طرح ما در فاز پیشگیری از این زخم‌ها و ارتقای کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت، پیش از بروز زخم، از طریق سامانه تشخیصی و تصویربرداری است. همچنین دستگاهی برای کنترل اضطراب در کودکان و بزرگسالان نیز در دست ساخت و طراحی داریم.

