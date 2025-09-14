شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل و افزایش آورده خودروی تویوتا کرولا کراس هیبریدی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با آغاز دور جدید واردات خودرو به کشور، روند ورود خودرو‌های هیبریدی و الکتریکی نسبت به دوره‌های گذشته پررنگ‌تر شده و سهم این دسته از خودرو‌ها در بازار ایران رو به افزایش است. به همین منظور یکی از گزینه‌های جدید و قابل توجه در این میان، کرولا کراس هیبریدی است. این خودرو گزینه‌ای مناسب برای تردد‌های شهری و مصرف بهینه سوخت محسوب می‌شود. با توجه به امکاناتی که این شرکت برای متقاضیان فراهم کرده؛ اما آنها علاوه بر مبلغی که پرداخت کردند؛ باید برای تحویل مبلغ قابل توجه دیگری را بپردازند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام و احترام به استحضار می‌رساند ما جمعی از متقاضیان ثبت نام کننده در سامانه جامع خرید خودروی وارداتی از طریق سایت وزارت صمت برنده خودروی تویوتا کرولا کراس هیبرید مدل ۲۰۲۴ با مولد تحویل ۹۰ روزه از اسفند ماه سال گذشته هستیم. متاسفانه علی رغم واریز مبلغ دو میلیارد و صد و شصت میلیون تومان از شش ماه گذشته تا کنون بابت قیمت در مبادی ورودی، طی چند روز گذشته خلاف قیمت اعلامی سایر شرکت‌ها که مبلغ نهایی دو میلیاردو هفتصد و شصت میلیون تومان را بیان کرده‌اند (شرکت برساوش و نگین تندیس که مستندات موجود است)، شرکت ره نیاز ایستا مبلغ نهایی را سه میلیارد و بیست میلیون تومان اعلام نموده و پیامک تکمیل واریز وجه را برای برخی متقاضیان ارسال نموده است. طی شش، ماهه اخیر از طریق گروه واتس اپ با ارسال تصاویر ورود خودرو‌ها و در حال ترخیص بودن زمان را به نفع خود هدر داده و باعث تضییع حقوق مصرف کننده گردیده است. این اعلام قیمت با اعتراض شدید متقاضیان این شرکت که حدود صد وپنجاه نفر هستند مواجه شده و طی امروز مورخ ۲۲ شهریور هزار وچهارصد و چهار جمعی از متقاضیان با مراجعه به سازمان حمایت از مصرف کنندگان مراتب اعتراض به قیمت اعلامی شرکت و ثبت شکایت خود را بابت عدم تحویل به موقع به مدیران سازمان اعلام کردند. متاسفانه علی رغم دریافت کل مبلغ اولیه خودرو نه تنها پاسخ گو نبوده بلکه با وقاحت تمام با ارسال ویس در گروه‌های واتس اپ و صفحه شخصی خود اعلام می‌کند که قیمت را بالاتر می‌برد و خودرو‌ها را هم تحویل نمی‌دهد. کلیه مستندات به شرح ذیل حضورتان ارسال می‌گردد. خواهشمند است صدای ما را به گوش مسئولان مربوطه رسانده و برخورد قاطع با این شرکت که باعث سلب اعتماد مردم به سامانه‌های فروش دولتی از جمله وزارت صمت که متولی تایید این شرکت‌ها و اخذ مجوز واردات خودرو به ایشان می‌باشد را خواهانیم. این اعتراض تا حصول نتیجه و تعیین تکلیف تحویل منصفانه خودرو‌ها ادامه خواهد داشت. از شما کمال تشکر را دارد.

