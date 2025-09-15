باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از وضعیت مطلوب تامین کودهای یارانهای در استان خبر داد و اعلام کرد: این استان رتبه اول را در تامین کود اوره در سطح کشور به خود اختصاص داده است.
محسن مهدوی گفت: میزان تامین کود اوره تا کنون ۱۱هزار و ۲۶۰ تن بوده که معادل ۵۲ درصد سهمیه سال است و نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۲ درصد افزایش داشته است. متوسط تامین این کود در کشور ۴۱ درصد بوده و استان از این نظر رتبه اول را دارا میباشد.
مهدوی افزود: میزان تامین کودهای فسفاته از نوع سوپر فسفات تریپل تا کنون هزار و ۴۶۹ تن بوده که معادل ۳۰ درصد سهمیه سال است و متوسط میزان تامین این کود در کشور ۲۷ درصد است.
وی خاطر نشان کرد: در خصوص کودهای پتاسه، میزان تامین شده تا کنون هزار و۸۹۷ تن بوده که معادل ۷۸ درصد سهمیه سال است و نسبت به مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش داشته و میزان تامین این نوع کودی در کشور حدود ۶۰ درصد است.
این گزارش حاکی از آن است که استان چهارمحال و بختیاری در تامین کودهای یارانهای مورد نیاز بخش کشاورزی، عملکرد مطلوبی داشته و توانسته است گامهای موثری در جهت حمایت از تولیدکنندگان و افزایش بهرهوری در این بخش بردارد.