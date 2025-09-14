باشگاه خبرنگاران جوان - براساس آمار شرکت ملی گاز ایران، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۱ شهریور، حجم گاز تحویلی به نیروگاه‌های کشور به ۴۷.۴ میلیارد مترمکعب رسیده است. این مقدار در مدت مشابه پارسال ۴۵.۴ میلیارد مترمکعب بود که نشان‌دهنده رشد ۲ میلیارد مترمکعبی است. این افزایش در شرایطی ثبت شده که تأمین برق پایدار در روز‌های اوج مصرف تابستان، از مهم‌ترین اولویت‌های کشور به‌شمار می‌آید.

نیروگاه‌ها به‌دلیل افزایش مصرف برق در فصل گرم سال، بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز طبیعی محسوب می‌شوند، در حالی که در زمستان عمده گاز مصرفی به بخش خانگی و تجاری اختصاص می‌یابد، در نیمه نخست سال و به‌ویژه فصل گرما، این نیروگاه‌ها هستند که بیشترین سهم گاز را دریافت می‌کنند. رشد ثبت‌شده در سال جاری بیانگر آن است که صنعت گاز توانسته نیاز فزاینده نیروگاه‌ها را به‌موقع پاسخ دهد.

سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ۱۸ مرداد درباره گاز تحویلی به نیروگاه‌ها اعلام کرده بود: هم‌اکنون نیروگاه‌ها با ظرفیت کامل گاز را تحویل می‌گیرند و هیچ نیروگاهی که متکی به گاز در فصل بهار و تابستان باشد با کمبود مواجه نشده است.

رکورد مصرف روزانه گاز نیروگاه‌ها در نیمه مرداد امسال شکسته شد و دوشنبه (۱۳ مرداد) با ثبت ۳۱۲ میلیون مترمکعب، بیشترین مقدار مصرف به ثبت رسید.