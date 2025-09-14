مراسم توزیع ۵ هزار بسته معیشتی در قالب طرح قرار دوازدهم در حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین (ع) برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مریم رضایی - حجت الاسلام والمسلمین سید محی الدین طاهری صبح امروز در مراسم توزیع ۵ هزار بسته معیشتی میان خانواده‌های نیازمند مراکز افق بقاع متبرکه که در حرم مطهر سیدعلاالدین حسین (ع) برگزار شد، با اشاره به استمرار این طرح، اعلام کرد: بسته‌های معیشتی به صورت ماهانه و بر اساس دستور رئیس سازمان اوقاف کشور، میان مراکز افق بقاع متبرکه توزیع می‌شود.

او افزود: علاوه بر این کمک‌ها، اقدامات حمایتی دیگری نیز برای نیازمندان ساکن اطراف حرم در دستور کار قرار دارد.

تولیت حرم مطهر سیدعلاالدین حسین تأکید کرد: تأمین هزینه‌های این بسته‌ها با مشارکت اداره‌کل اوقاف، مجموعه حرم مطهر و خیرین صورت می‌گیرد، انشالله این روند با قوت ادامه یابد.

به گفته حجت الاسلام طاهری، بیش از هزار خانوار در اطراف حرم تحت پوشش مرکز افق قرار دارند که اولویت نخست با ۵۰۰ خانوار است. با این حال، توزیع بسته‌ها به صورت دوره‌ای و بر اساس اولویت‌بندی انجام می‌شود و محدود به گروه خاصی نیست.

حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسوی مدیرکل اوقاف فارس نیز در این مراسم از اجرای پانزدهمین مرحله طرح «قرار دوازدهم» خبر داد و گفت: این طرح بر اساس دستور ریاست سازمان اوقاف کشور، به صورت ماهانه اجرا می‌شود و بسته‌های معیشتی با اولویت در اختیار مراکز افق بقاع متبرکه قرار می‌گیرد تا میان نیازمندان توزیع شود، همچنین با توجه به همزمانی اجرای این طرح در هفته وقف در این نوبت، ۵ هزار بسته معیشتی به ارزش هر بسته ۲ میلیون تومان تهیه و توزیع شده است.

تبادل نظر
