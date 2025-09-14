سید محمد هادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی کشور با دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سید محمد هادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی کشور، صبح امروز (یکشنبه ۲۳ شهریور ماه) با دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان ملاقاتی داشت تا پیرامون موضوعات مختلف مالیاتی فدراسیون ها، ادارات کل ورزش و جوانان استان ها، باشگاه‌ها و سایر بخش‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مذاکرات لازم را انجام دهد.

از آنجا که بحث شفاف سازی صورت حساب‌ها و منابع مالی ادارت ورزش و جوانان استان‌ها همواره مورد تاکید وزیر ورزش و جوانان است، مقرر شد به زودی نشستی وبیاری با حضور نمایندگان و مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور و معاونین توسعه منابع این استان برگزار شود تا موارد و مصادیق پرسش‌های مالیاتی برای آن‌ها با دقت نظر بهتری تشریح شود.

همچنین پیشنهادی هم از سوی فرح نصیری، مدیر اداره کل امور مالی و ذیحسابی وزارتخانه مطرح شد مبنی بر این که پیگیری پرونده‌های فدراسیون‌های ورزشی در سازمان امور مالیاتی کشور در بخش مجزایی انجام شود که این مورد موافقت رییس سازمان امور مالیاتی کشور را به همراه داشت.

گفتنی است در دیدار رییس سازمان امور مالیاتی کشور با دکتر دنیامالی، سید مناف هاشمی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، سید شروین اسبقیان، معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، سیروس احمدی، مدیر دفتر توسعه ورزش حرفه‌ای و امور باشگاهها، حسین باقرلو، رابط پارلمانی و دستیار ویژه سبحانیان و محمد برزگری، سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی نیز حضور داشتند.

برچسب ها: وزیر ورزش و جوانان ، سازمان امور مالیاتی کشور
