علی اسدی اظهار کرد: با اجرای فاز پنجم ساخت نیروگاه ۵۰ کیلوواتی در محل ساختمان اداری ناحیه جنوب‌شرق (ماهشهر)، مجموع احداث نیروگاه‌های اداری این شرکت به ۲۵۰ کیلووات رسید.

وی افزود: از بهمن ماه سال ۱۴۰۳ احداث نیروگاه‌های خورشیدی در محل ساختمان‌های اداری و پست‌های برق آغاز شده و پیش از این، ۴ نیروگاه ۵۰ کیلوواتی در ساختمان اداری معاونت بهره‌برداری، ساختمان اداری ناحیه امیدیه، پست برق دژپل دزفول و پست برق بهمن یاسوج به بهره‌برداری رسیده است.

اسدی با بیان اینکه ارزش سرمایه‌گذاری احداث این نیروگاه‌ها ۱۰۰ میلیارد ریال بوده، تصریح کرد: این اقدام در راستای اجرای تکالیف مشمولین ماده ۵ قانون خدمات کشوری مبنی بر تامین ۲۰ درصد از انرژی مصرفی ساختمان‌های اداری از انرژی‌های تجدیدپذیر و قانون هوای پاک، به اجرا درآمده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان بیان داشت: این شرکت در فاز اول مجموعا احداث ۳۰۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی را برنامه‌ریزی کرده که ۲۵۰ کیلووات آن وارد مدار شده و ۵۰ کیلووات دیگر نیز در دست اجرا است.

شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

