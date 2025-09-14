دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: «در فاصله بیش از یک ماه مانده به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، ۷۵ درصد از بودجه سال جاری فدراسیون‌های ورزشی را پرداخت کرده‌ایم.»

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ مهدی علی نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به شرایط مالی کمیته ملی المپیک در سال جاری گفت: «با اینکه امسال افزایش بودجه نداشتیم، اما با برنامه ریزی سعی کردیم به موقع بودجه فدراسیون‌ها را پرداخت کنیم تا با مشکلات کمتری در مسیر آماده‌سازی برای رویداد‌های پیش رو مواجه باشند. در همین راستا با احتساب مبلغی که امروز به حساب فدراسیون‌ها واریز شد، تاکنون ۷۵ درصد بودجه فدراسیون‌ها را پرداخت کرده‌ایم که واریز این میزان بودجه در شش ماه نخست سال قابل توجه است.» 

علی نژاد ادامه داد: «ما در حالی موفق به پرداخت این مبلغ شدیم که باید از ریاست سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌دار کل کشور و همکارنشان تشکر ویژه کنم؛ چراکه در شرایط خاص کشور، ورزش را هم ویژه دیدند و کمک کردند که در این سال شلوغ با رویداد‌های متعدد، بتوانیم برنامه‌هایمان را اجرا کنیم.» 

دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به شرایط فدراسیون‌هایی که قرار است در دو رویداد بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض شرکت کنند، گفت: «نشست‌های متعدد با این فدراسیون‌ها برگزار شده است و به لحاظ فنی ارزیابی دقیقی صورت گرفته است. سعی کرده‌ایم شرایط را تسهیل کنیم. پرداخت‌ها را به موقع انجام داده‌ایم و با این شرایط فدراسیون‌ها بابت حضور در دو رویداد بحرین و ریاض نگرانی مالی ندارند.»

