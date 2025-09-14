مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان گفت: هم‌اکنون با بهره‌برداری از ۲۹ شهرک صنعتی فعال استان، بیش از ۸۴۰۰ نفر به‌صورت مستقیم در این واحدها مشغول کار هستند. به گفته او، تاکنون بیش از یک‌هزار و ۴۶۰ قرارداد سرمایه‌گذاری در این شهرک‌ها منعقد شده است که نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال غیرمستقیم داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛سید امیر امیری‌زاد افزود: با شفاف‌سازی فرآیندها و تسهیل صدور مجوزها، فضای امنی برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده‌ایم تا در کنار ایجاد اشتغال، توسعه پایدار صنایع استان رقم بخورد.

او از بهره‌برداری ۱۳ طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت امسال خبر داد و گفت: این طرح‌ها حدود ۳۵۰ شغل مستقیم ایجاد کرده‌اند. همچنین هشت پروژه زیرساختی به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان شامل تأمین آب پایدار، احداث مخازن ذخیره، توسعه معابر و شبکه روشنایی به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان با اشاره به چالش‌هایی همچون تأمین مواد اولیه و نوسانات بازار تصریح کرد: با وجود این مشکلات، شهرک‌های صنعتی استان با همکاری سرمایه‌گذاران و نیروی انسانی، مسیر توسعه و اشتغال پایدار را ادامه می‌دهند.

امیری‌زاد از برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، ایجاد شهرک‌های تخصصی، توسعه صنایع دانش‌بنیان و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط به‌عنوان اهداف آینده این شرکت نام برد.

منبع:روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی 

برچسب ها: شهرک های صنعتی هرمزگان ، اشتغال
خبرهای مرتبط
صدور سند مالکیت شهرک‌های صنعتی هرمزگان
تقویت زیرساخت‌های انرژی شهرک‌های صنعتی در دستور کار
 رقابت تولید در شهرک‌های صنعتی هرمزگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جدال نمایندگان هرمزگان با حریفان خود در لیگ برتر فوتسال کشور
آخرین اخبار
جدال نمایندگان هرمزگان با حریفان خود در لیگ برتر فوتسال کشور
آژیر قرمز تب دِنگی در جنوب
آغاز کشت بادمجان در مزارع شهرستان بندرعباس
اردوی راهیان پیشرفت، ویژه اعضاء طرح ملی یاس در بندرخمیر برگزار شد
مجوز آموزشگاه‌های صنایع‌دستی توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی صادر می‌شود
اشتغال بیش از ۸۴۰۰ نفر در شهرک‌های صنعتی هرمزگان
خرید دستگاه رادیوتراپی ۲۸۰ میلیارد تومانی برای هرمزگان