باشگاه خبرنگاران جوان ؛سید امیر امیریزاد افزود: با شفافسازی فرآیندها و تسهیل صدور مجوزها، فضای امنی برای سرمایهگذاران فراهم کردهایم تا در کنار ایجاد اشتغال، توسعه پایدار صنایع استان رقم بخورد.
او از بهرهبرداری ۱۳ طرح صنعتی با سرمایهگذاری بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت امسال خبر داد و گفت: این طرحها حدود ۳۵۰ شغل مستقیم ایجاد کردهاند. همچنین هشت پروژه زیرساختی به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان شامل تأمین آب پایدار، احداث مخازن ذخیره، توسعه معابر و شبکه روشنایی به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان با اشاره به چالشهایی همچون تأمین مواد اولیه و نوسانات بازار تصریح کرد: با وجود این مشکلات، شهرکهای صنعتی استان با همکاری سرمایهگذاران و نیروی انسانی، مسیر توسعه و اشتغال پایدار را ادامه میدهند.
امیریزاد از برنامهریزی برای جذب سرمایهگذاریهای جدید، ایجاد شهرکهای تخصصی، توسعه صنایع دانشبنیان و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط بهعنوان اهداف آینده این شرکت نام برد.
منبع:روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی