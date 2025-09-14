مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۸ میلیون تن کالای اساسی در بندر امام خمینی تخلیه و ۸.۳ میلیون تن نیز از این بندر خارج شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- ابوطالب گرایلو امروز ۲۳ شهریور در جریان بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از بندر امام خمینی اظهار کرد: بندر امام خمینی به‌عنوان بزرگ‌ترین درگاه ورود کالا‌های اساسی کشور، نقش کلیدی در تامین امنیت غذایی دارد و امروز خوشبختانه ذخایر راهبردی در این بندر در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وی با اشاره عملکرد تخلیه و بارگیری کالای اساسی در بندر امام خمینی از ابتدای امسال افزود: تاکنون بیش از ۸ میلیون تن کالای اساسی از کشتی‌ها در این بندر تخلیه شده که ۱۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

گرایلو ادامه داد: همچنین ۸.۳ میلیون تن کالای اساسی از این بندر به مقاصد مصرف در کشور منتقل شده است که ۲۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان این عملکرد را نشان‌دهنده اهتمام دستگاه‌های اجرایی و اداره کل بنادر خوزستان در تسریع روند خروج و توزیع کالا‌های اساسی به مقاصد مصرف دانست.

وی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان نهاد‌های مرتبط گفت: پیشرفت‌های به‌دست‌آمده در زمینه ترخیص، تخلیه و خروج کالا‌های اساسی نتیجه تعامل مؤثر دستگاه‌های متولی زنجیره تامین کالا است. برای حفظ و تقویت این روند رو به رشد، استمرار حمایت‌ها و پشتیبانی‌های لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاران ضروری است.

گرایلو به اهداف بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از بندرامام خمینی اشاره و خاطرنشان کرد: اعضای این کمیسیون به همراه مقامات دستگاه‌های اجرایی و متولی تامین کالا‌های اساسی به بندر امام آمدند تا از نزدیک روند واردات، ذخیره‌سازی و ترخیص این کالا‌ها را بررسی کرده و با صاحبان کالا دیدار و گفت‌و‌گو کنند.

وی می‌گوید: در این بازدید علاوه بر بررسی فرآیند واردات و ترخیص کالا‌های اساسی، از انبار‌های بزرگ نگهداری کالا‌های اساسی نیز بازدید شد تا وضعیت ذخیره‌سازی و استاندارد‌های موجود ارزیابی شود. چنین تعاملاتی میان مجلس، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند به بهبود سیاست‌ها و تسهیل فرآیند‌های تامین و توزیع کالا‌های اساسی در کشور کمک کند.

منبع صدا و سیما