باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: بیش از ۲۵ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی از سال ۱۴۰۳ تاکنون به ساخت نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص یافته است.

مهدی سرخوش افزود: از این میزان اراضی تخصیص یافته قرارداد اجاره هفت‌هزار و ۷۰۰ هکتار منعقد شده و نزدیک به چهار هزار و ۳۰۰ هکتار آن را برای ساخت نیروگاه‌ های انرژی‌ های تجدیدپذیر به سرمایه‌گذاران تحویل شده است.

مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون نیز در راستای اهداف و برنامه‌های دولت چهاردهم، نزدیک به ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی ملی و دولتی به ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص داده‌ایم که از این میزان نزدیک به یک هزار و ۷۰۰ هکتار آن منجر به عقد قرارداد اجاره و حدود ۷۰۰ هکتار هم تحویل سرمایه‌گذاران شده است.

وی ادامه‌داد: ۷۰۰ هکتار زمینی که تحویل سرمایه‌گذاران شده، به ساخت نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته است و درخواست کمی برای احداث نیروگاه‌های بادی در کشور داشته‌ایم.

سرخوش با بیان اینکه در دولت چهاردهم برای رفع ناترازی‌های انرژی و کاهش پیامدهای پدیده تغییر اقلیم، تامین ۳۰ هزار مگاوات برق از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مدت چهار سال هدفگذاری شده است، گفت: تولید هر مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های خورشیدی، در بیشتر طرح‌ها حداکثر به ۱.۵ هکتار زمین نیاز دارد.

وی افزود: هرچند طرح ساخت نیروگاه‌ های انرژی‌های تجدیدپذیر از دهه ۸۰ در کشور کلید خورد، اما در آن سال‌ها اجرای این طرح چندان موفق نبود؛ به طوری که تا پیش از سال ۱۴۰۲ نزدیک به هشت هزار و ۸۰۰ هکتار زمین به متقاضیان به صورت اجاره‌ای از سوی سازمان امور اراضی واگذار شده است.

سرنوشت اراضی واگذار شده

مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور درباره سرنوشت اراضی واگذار شده، اظهار داشت: از هشت هزار و ۸۰۰ هکتار اراضی واگذار شده تا پیش از سال ۱۴۰۲، قرارداد نزدیک به یک‌هزار و ۷۰۰ هکتار به علت اجرا نشدن طرح ساخت نیروگاه‌های انرژی‌ های تجدیدپذیر فسخ و مسترد شده است و بخشی دیگر نیز به همین علت در دستور کار هیات نظارت برای لغو قرارداد و استرداد زمین قرار دارد.

وی تصریح‌کرد: با توجه به شدت گرفتن ناترازی برق در کشور، بنابر مصوبه دولت وقت در اسفند سال ۱۴۰۲، تسهیلگری‌هایی هم از نظر واگذاری زمین و هم بابت پرداخت تسهیلات و سایر فرآیندها در حوزه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر صورت گرفت و این امر موجب سرعت گرفتن در ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر شده است.

سرخوش گفت: زمین های مستعد به منظور احداث نیروگاه های تجدیدپذیر با همکاری سازمان منابع طبیعی واگذار می شود.

وی افزود: واگذاری زمین برای ساخت نیروگاه های تجدید پذیر به افرادی که مجوز ساخت از وزارت نیرو گرفته اند، انجام می شود.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی